Sistema fora do ar impede biometria em cartórios eleitorais no Sul do ES

Por conta da manutenção no Sistema ELO, de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e instabilidade em seu funcionamento, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa que os cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Marataízes e Piúma não realizarão recadastramento biométrico dos eleitores durante esta segunda-feira (4).