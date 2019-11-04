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Recadastramento

Sistema fora do ar impede biometria em cartórios eleitorais no Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Marataízes e Piúma não realizarão recadastramento biométrico nesta segunda-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 10:44

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 10:44

Eleitora faz registro da impressão digital antes de votar Crédito: Divulgação
AtualizaçãoApós instabilidade, cartórios voltam a fazer biometria no Sul do ES
Por conta da manutenção no Sistema ELO, de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e instabilidade em seu funcionamento, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa que os cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Marataízes e Piúma não realizarão recadastramento biométrico dos eleitores durante esta segunda-feira (4).
Os quatro cartórios manterão atividade interna durante todo o dia. O recadastramento biométrico retornará nesta terça (5), em seu horário normal, das 9h às 18h.
Com informações do TRE-ES

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