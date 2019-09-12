Vota em Colatina? Então, fica esperto: você tem até o próximo dia 14 de novembro para fazer o cadastramento biométrico obrigatório. Para isso, basta comparecer ao Cartório Eleitoral da cidade, portando um documento oficial com foto, um comprovante de residência recente no próprio nome (ou dos pais e filhos, mediante provação) e o título de eleitor – caso já tenha.
Eleitor de Colatina deve cadastrar biometria até dia 14 de novembro
Para atender aos 88.412 eleitores de Colatina, o cartório ampliou o horário de funcionamento e, durante o período da campanha, estará aberto de segunda a sábado, das 9h às 18h. A atualização do título leva cerca de 20 minutos e é feita em uma sala montada especialmente para o serviço, que conta com mais de 20 guichês de atendimento.
Atualmente, mais de 25% dos votantes do principal município do Noroeste do Estado já cadastraram a biometria. Se você não lembra se é uma dessas pessoas, é simples descobrir: no canto direito superior do título estará escrito “identificação biométrica”. Neste caso, não se preocupe, já está tudo atualizado, conforme orientação da Justiça Eleitoral.
E SE NÃO FIZER?
Quem não realizar o cadastramento biométrico terá o título de eleito cancelado. Consequentemente, ficará impedido de votar nas eleições de 2020, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Além disso, vale lembrar que há outras restrições previstas, como na renovação de passaporte e na ocupação de cargos públicos.
SERVIÇO
Cartório Eleitoral de Colatina
Endereço: Avenida Vitória, nº 44, Maria das Graças
Horário de funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sábado