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Biometria

Número de eleitores cadastrados por biometria chega a 69%, diz TSE

Segundo o TSE, 11 estados concluíram o processo de cadastramento

Publicado em 

24 jul 2019 às 00:13

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 00:13

Número de eleitores cadastrados por biometria chega a 69% Crédito: Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta terça-feira (23) que o número de eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação chegou a 69,57%. Conforme os dados, 101 milhões dos 146 milhões de eleitores brasileiros estão com as digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.
> Banco de dados de biometria da Polícia Federal chegará a 100 milhões de digitais
Segundo o TSE, 11 estados concluíram o processo de cadastramento. Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins atingiram marca de 100% de eleitores identificados pela biometria.
> Eleitores de Serra e Cariacica se antecipam à biometria obrigatória
A meta da Justiça Eleitoral é alcançar mais de 35 milhões de eleitores até o fim de 2020. Os primeiros cadastros biométricos foram feitos em 2008.

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