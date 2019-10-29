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Manutenção no recadastramento

Biometria de eleitores será suspensa em 4 cidades do ES nesta sexta

Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Marataízes e Piúma, que estão realizando o procedimento, serão afetados

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:35
Cartório Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores dos municípios de Cachoeiro de ItapemirimColatina, Marataízes e Piúma será suspenso na próxima sexta-feira (1º). O motivo é uma manutenção de rotina no sistema que é o responsável pelo banco de dados eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por conta disso, não haverá cadastramento biométrico em todo o Brasil.
Já no sábado (2), os cartórios não terão expediente, mas por conta do Feriado de Finados. Na próxima segunda-feira (4), as atividades retornam ao horário normal, das 9h às 18h.

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