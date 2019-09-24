Eleitores de Cachoeiro fazem cadastramento biométrico

Desde o dia 18 deste mês, os eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para o cadastramento biométrico. Só no primeiro dia, o Cartório Eleitoral atendeu cerca de 750 pessoas.
De acordo com TRE-ES, o objetivo do cadastramento é tornar mais segura a identificação do eleitor na hora do voto e o prazo final para o cadastro é dia 29 de novembro deste ano. O cartório, em Cachoeiro, está trabalhando em horário especial, das 09h às 18h, inclusive aos sábados.
No entanto, quem procurou o local nesta terça-feira (24) pela manhã não conseguiu o atendimento. O sistema usado pelo cartório estava fora do ar, e os eleitores aguardaram em fila na calçada. O cartório informou que na segunda-feira (23) foi feita uma manutenção e desde então, o funcionamento ficou interrompido.
Por causa do problema, o Tribunal Superior Eleitoral orientou que os eleitores procurassem o cartório eleitoral a partir desta quarta-feira (25), mas na tarde de terça o funcionamento foi normalizado.
Para o cadastramento, os eleitores precisam levar documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência recente. Quem não se apresentar no cartório, terá o título cancelado e não poderá ocupar cargos públicos e renovar passaporte.
Em todo o estado do Espírito Santo, 48,36% dos eleitores já fizeram o recadastramento, sendo trinta e oito municípios totalmente revisados. No município de Cachoeiro, existem 136.907 eleitores e até junho deste ano, 33.598 já haviam procurado voluntariamente o cartório para a biometria.
O QUE É A BIOMETRIA?
A Biometria é uma tecnologia que permite identificar o cidadão, de modo seguro e eficaz, por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura. No momento da votação, o reconhecimento das digitais ocorre por meio de leitor biométrico acoplado ao terminal do mesário. Como as digitais são únicas em cada indivíduo, ela oferece a garantia de que quem está votando é realmente o titular do voto.