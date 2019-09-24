Eleitores de Cachoeiro fazem cadastramento biométrico

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para o cadastramento biométrico. Só no primeiro dia, o Cartório Eleitoral atendeu cerca de 750 pessoas. Desde o dia 18 deste mês, os eleitores de, no Sul do Estado, foram convocados pelopara o cadastramento biométrico. Só no primeiro dia, o Cartório Eleitoral atendeu cerca de 750 pessoas.

De acordo com TRE-ES, o objetivo do cadastramento é tornar mais segura a identificação do eleitor na hora do voto e o prazo final para o cadastro é dia 29 de novembro deste ano. O cartório, em Cachoeiro, está trabalhando em horário especial, das 09h às 18h, inclusive aos sábados.

No entanto, quem procurou o local nesta terça-feira (24) pela manhã não conseguiu o atendimento. O sistema usado pelo cartório estava fora do ar, e os eleitores aguardaram em fila na calçada. O cartório informou que na segunda-feira (23) foi feita uma manutenção e desde então, o funcionamento ficou interrompido.

Tribunal Superior Eleitoral orientou que os eleitores procurassem o cartório eleitoral a partir desta quarta-feira (25), mas na tarde de terça o funcionamento foi normalizado. Por causa do problema, oorientou que os eleitores procurassem o cartório eleitoral a partir desta quarta-feira (25), mas na tarde de terça o funcionamento foi normalizado.

Para o cadastramento, os eleitores precisam levar documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência recente. Quem não se apresentar no cartório, terá o título cancelado e não poderá ocupar cargos públicos e renovar passaporte.

Em todo o estado do Espírito Santo, 48,36% dos eleitores já fizeram o recadastramento, sendo trinta e oito municípios totalmente revisados. No município de Cachoeiro, existem 136.907 eleitores e até junho deste ano, 33.598 já haviam procurado voluntariamente o cartório para a biometria.

O QUE É A BIOMETRIA?