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Eleições 2020

Sérgio Sá: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o vice-prefeito, que é candidato a comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 10:02

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 10:02

O candidato a prefeito de Vitória Sérgio Sá (PSB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança,  mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do vice-prefeito é a décima terceira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e seguem até esta sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
Sérgio Sá (PSB)
Sérgio Sá é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Divulgação/Andrea Oliveira
Sérgio Sá tem 43 anos, é engenheiro civil e vice-prefeito de Vitória. Após ter sido eleito junto com o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), os dois romperam a aliança no final do ano passado. Hoje, Sá faz parte da gestão municipal, mas não é o candidato apoiado por Luciano. É filho do deputado estadual José Esmeraldo (MDB) e filiado ao partido do governador Renato Casagrande (PSB).
Em 2005, tornou-se secretário de Habitação de Vitória, na gestão de João Coser (PT). Foi eleito vereador da Capital em 2008, mas em 2009 retornou ao comando da pasta de Habitação. Em 2017, tornou-se também secretário municipal de Obras e ficou no cargo até este ano. Foi exonerado da pasta após ter assinado o livro de pré-candidaturas do PSB. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vitória

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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