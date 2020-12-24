"Sem atividade econômica, não vamos ter dinheiro para que as pessoas tenham o cuidado do SUS"

Ele é importante, mas nós, ao assumir, vamos ter que fazer o nosso juízo de valor. E para ter essa condição de decidir eu vou ter que ouvir. Vamos refazer esse debate com a comunidade, com as empresas, todos os envolvidos nessa cadeia produtiva que é extremamente importante. Temos limitação territorial de 90 km² na cidade, então não temos como receber uma planta industrial, e temos que partir para a área de tecnologia, que agrega valor, paga ISS (Imposto sobre serviços) e certamente vai ser ainda mais importante nos próximos anos. Houve, inclusive, uma alteração recente na lei que trata sobre o ISS e grande parte de nossa arrecadação vem desse imposto. A tendência é que Vitória perca ISS, precisamos nos preparar. O local da arrecadação não será mais a sede da empresa, e sim onde o serviço foi executado. Hoje, a maioria dessas empresas está em Vitória, mas eventualmente prestam serviço fora. Era uma arrecadação que ficava conosco, não vai ficar mais e isso será um desafio também.