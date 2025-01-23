Felipe Rigoni deve deixar a presidência do União Brasil em fevereiro Crédito: Carlos Alberto Silva

"Participei desde o início de todas as discussões com os atores envolvidos. Tenho mantido um forte diálogo com o prefeito e amigo Euclério Sampaio e todos temos um objetivo claro e único: manter a harmonia do partido e fortalecer o projeto liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB) e o vice Ricardo Ferraço (MDB)", sustenta Rigoni, em nota.

Na mesma nota, Rigoni afirma ter sido convidado para participar de reunião com o presidente nacional do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, realizada em Brasília na quarta-feira (22). Estiveram presentes ao encontro o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos ; o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB); e o vice-governador, Ricardo Ferraço, presidente do MDB capixaba.

Your browser does not support the audio element. Rigoni diz que mudança na presidência do União no ES já estava acertada

Na ocasião, a possibilidade de mudanças na Executiva do União Brasil no Estado foi informada por Marcelo Santos, em uma publicação feita em suas redes sociais, logo após a reunião com o dirigente partidário no Distrito Federal. Na sequência, o presidente da Ales confirmou à reportagem de A Gazeta, ainda na noite de quarta-feira (22), que o partido passaria a ser comandado por Euclério Sampaio a partir de fevereiro.

"Sobre a reunião desta quarta-feira, fui convidado e só não participei por estar em uma viagem já agendada, fora do país. Meu foco está em continuar realizando um bom trabalho na Secretaria de Estado de Meio Ambiente", alega Rigoni.

Costuras feitas à revelia

Mesmo com Rigoni afirmando que estava ciente de todas as movimentações visando à troca de presidente no União Brasil no Espírito Santo, os bastidores dão conta de que as articulações teriam acontecido à revelia do secretário, com Marcelo Santos assumindo a condução dos diálogos.

Também é de conhecimento do mercado político que o deputado tentava, desde os primeiros meses do ano passado, quando decidiu trocar o Podemos pelo União Brasil, assumir a presidência da legenda no Estado. As investidas de Marcelo nesse sentido teriam, conforme interlocutores, estremecido sua relação com o governador Renato Casagrande.