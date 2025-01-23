Casagrande comunicará a aliados a decisão sobre o apoio na disputa pela Mesa Diretora da Ales Crédito: Ricardo Medeiros

A data foi confirmada tanto por fontes do Palácio Anchieta quanto por interlocutores da Ales. A eleição da Mesa Diretora acontece no dia 3 de fevereiro.

Está prevista uma reunião, no fim da tarde desta quinta-feira (23), entre Casagrande, Marcelo Santos e o também deputado Vandinho Leite (PSDB), apontado como um dos cotados a ter apoio do governo ao cargo de presidente da Assembleia. O vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), também deve participar do encontro.

O mercado político já dava como certo o apoio do Palácio Anchieta à recondução de Marcelo Santos à presidência do Legislativo estadual. No entanto, nos bastidores, a informação era de que a relação entre o parlamentar e o socialista estava estremecida, principalmente em função dos posicionamentos políticos do deputado nas eleições municipais de 2024.

Your browser does not support the audio element. Casagrande deve anunciar na sexta (24) apoio em disputa na Assembleia do ES

Em Vitória, por exemplo, Marcelo Santos apoiou a reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), apesar de o governo ter lançado candidato próprio na disputa pelo comando da Capital. Pazolini é, hoje, visto como opositor a Casagrande, mesmo mantendo em sua gestão nomes ligados a partidos que atualmente integram a base aliada do Executivo estadual.

O cenário de incerteza acerca do apoio de Casagrande ao nome de Marcelo Santos como presidente da Assembleia foi dissipado na quarta-feira (22), após uma reunião realizada em Brasília (DF), da qual participaram o próprio deputado, o governador e seu vice, além do presidente nacional do União Brasil, o advogado Antônio Rueda.