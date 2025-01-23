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Mesa Diretora

Casagrande deve anunciar na sexta (24) apoio em disputa na Assembleia do ES

Eleição para a presidência da Casa de Leis acontece em 3 de fevereiro; governador vai se reunir com aliados para comunicar quem vai apoiar
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 jan 2025 às 15:43

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:43

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo
Casagrande comunicará a aliados a decisão sobre o apoio na disputa pela Mesa Diretora da Ales Crédito: Ricardo Medeiros
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), deve informar, na sexta-feira (24), aos parlamentares que atualmente compõem a base do governo na Assembleia Legislativa (Ales) sobre sua decisão de apoiar a recondução do deputado Marcelo Santos (União) ao cargo de presidente da Casa de Leis visando ao biênio 2025/2026.
A data foi confirmada tanto por fontes do Palácio Anchieta quanto por interlocutores da Ales. A eleição da Mesa Diretora acontece no dia 3 de fevereiro.
Está prevista uma reunião, no fim da tarde desta quinta-feira (23), entre Casagrande, Marcelo Santos e o também deputado Vandinho Leite (PSDB), apontado como um dos cotados a ter apoio do governo ao cargo de presidente da Assembleia. O vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), também deve participar do encontro.
O mercado político já dava como certo o apoio do Palácio Anchieta à recondução de Marcelo Santos à presidência do Legislativo estadual. No entanto, nos bastidores, a informação era de que a relação entre o parlamentar e o socialista estava estremecida, principalmente em função dos posicionamentos políticos do deputado nas eleições municipais de 2024.
Casagrande deve anunciar na sexta (24) apoio em disputa na Assembleia do ES

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Em Vitória, por exemplo, Marcelo Santos apoiou a reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), apesar de o governo ter lançado candidato próprio na disputa pelo comando da Capital. Pazolini é, hoje, visto como opositor a Casagrande, mesmo mantendo em sua gestão nomes ligados a partidos que atualmente integram a base aliada do Executivo estadual.
O cenário de incerteza acerca do apoio de Casagrande ao nome de Marcelo Santos como presidente da Assembleia foi dissipado na quarta-feira (22), após uma reunião realizada em Brasília (DF), da qual participaram o próprio deputado, o governador e seu vice, além do presidente nacional do União Brasil, o advogado Antônio Rueda.
Na ocasião, a legenda à qual Marcelo Santos se filiou no ano passado e tinha intenção de presidir no Espírito Santo, firmou apoio ao projeto político casagrandista visando ao pleito eleitoral de 2026. A aliança entre o União Brasil em âmbito nacional e o governador do Estado teria sido costurada pelo deputado da Ales.

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