Eleições 2024

Reeleito vereador, Saulinho da Academia promete Serra mais inclusiva para PCD

Vereador mais votado da Grande Vitória, pedetista afirma que vai iniciar segundo mandato na cidade com propostas de ferramentas para inclusão de pessoas com deficiência em espaços comuns do município

1 min de leitura min de leitura

Saulinho da Academia (PDT), vereador mais votado da Grande Vitória. (Reprodução / Redes Sociais)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Vereador mais votado no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, Saulinho da Academia (PDT) foi entrevistado pela Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (9) e avaliou o trabalho no primeiro mandato sinalizando que, no segundo, para o qual foi reeleito no último domingo (6), apresentará novos projetos para a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) nos espaços comuns da Serra.

“Nós já renovamos a Câmara com interpétre de Libras nas sessões, abafadores de ruído, piso tátil e mais ferramentas para um espaço mais inclusivo. É o que queremos fazer em toda a cidade”, disse.

Agradecendo aos 8.241 eleitores que o tornaram o vereador mais votado da Grande Vitória, o parlamentar afirmou que, nos próximos quatro anos, a cidade vai contar com “um vereador muito mais empenhado para que a Serra continue avançando”.

“Tem muito mais ainda para acontecer, para apresentar. Vem muita coisa boa e, com fé em Deus, vamos apresentar tudo para a cidade e para a população da Serra”, frisou.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta