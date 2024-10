Eleições 2024

Reeleita, Karla Coser prega respeito e 'cidade humana' na Câmara de Vitória

Vereadora mais votada da Capital com 7.256 votos, petista foi entrevistada pela Rádio CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (9) e pontuou as frentes de atuação no segundo mandato

Vereadora de Vitória, Karla Coser foi eleita para o segundo mandato nas Eleições 2024. (Reprodução/Câmara de Vitória)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Vereadora mais votada de Vitória nas Eleições 2024, Karla Coser (PT) avaliou o primeiro mandato na Câmara de Vereadores da Capital e pontuou a necessidade e força das mulheres no cenário político do Espírito Santo.

Única mulher na lista dos candidatos com o maior volume de votos na Grande Vitória, Karla recebeu 7.256 votos e aumentou o número em relação ao último pleito, no qual havia obtido 1.961 registros nas urnas

Na manhã desta quarta-feira (9), em entrevista à Rádio CBN Vitória, a petista afirmou que recebeu o resultado das urnas com alegria e humildade; ao mesmo tempo, pontuou as violências políticas enfrentadas nos primeiros anos na Câmara.

Enfrentei desafios por ser jovem e por ser mulher. Mas, nas urnas, recebemos as respostas de que tudo e todo o trabalho valeram a pena. É fundamental que nós, mulheres, ocupemos a política para uma visão diferenciada da cidade Karla Coser • Vereadora de Vitória

Na entrevista, Karla também celebrou a eleição de Ana Paula Rocha (Psol) e Mara Maroca (PP) no último domingo (6). As três são as únicas mulheres na lista dos 21 vereadores de Vitória.

“[Com elas na Câmara] espero que casos de agressão política como os que sofri não se repitam. A sociedade está atenta a isso, e temos mulheres comprometidas com a cidade e para o cuidado de uma com a outra”, sinalizou Karla.

Segundo a parlamentar, apesar das dificuldades enfrentadas nos primeiros anos no Legislativo da Capital, no segundo mandato, as propostas serão voltadas para “uma cidade mais humana e sustentável”

“Temos um trabalho para a defesa do manguezal, para valorização da cultura, para o carnaval de rua, para a defesa de habitação social e vários outros pontos”, destacou a vereadora, afirmando que, apesar das diferenças políticas com o prefeito reeleito Lorenzo Pazolini (Republicanos), está apta para conversas inteligentes e propositivas para Vitória.

“O que espero é respeito ao meu mandato. A cidade deu o recado de que vereadores da oposição também precisam ser ouvidos e que o diálogo é o caminho para quem pensa diferente. Que a porta da prefeitura esteja aberta para propostas que vão além dos aliados diretos do governo”, finalizou Karla Coser.

