Redes sociais aproximam jovens da política, mas podem virar armadilha

Urna eletrônica: jovens votarão pela primeira vez na eleição adiada para novembro Crédito: Arte/Marcelo Franco

Não há ambiente em que os jovens se sintam mais à vontade, e estejam em peso, como as redes sociais. É nesse espaço, utilizado majoritariamente por eles para lazer, que muitos também pretendem conhecer os candidatos e as propostas para as eleições municipais deste ano, adiadas para novembro devido a pandemia do novo coronavírus

Na Capital, a estudante Letícia da Nóbrega, 18 anos, já acompanha o perfil de pré-candidatos por plataformas como o Instagram. Ela conta que acha importante ver não só as ideias que eles compartilham como o que publicam sobre a vida particular.

"Tem me ajudado bastante a ter uma ideia sobre quem essas pessoas são, quais valores elas acreditam, o tipo de conteúdo que compartilham, principalmente nesta pandemia, e quem elas seguem", comenta.

Com as medidas de distanciamento social, que devem ser mantidas durante as campanhas eleitorais, o uso das plataformas digitais por candidatos tende a se intensificar. Para o cientista político Rodrigo Prando, isso pode aproximar os jovens do debate e até despertar o interesse deles para serem mais ativos politicamente.

"Muitos desses jovens que vão votar já estão inseridos nesse meio onde existe polarização política, que é a internet. Agora, eles vão ter que sair dessa bolha das redes sociais para concretizar a escolha por meio do voto. Já havia uma tendência de digitalização de campanhas desde antes da pandemia, mas este ano se torna praticamente uma obrigação para os candidatos. Para os jovens, isso é interessante, porque aproxima da linguagem deles e de um ambiente que eles já fazem parte" Rodrigo Prando - Cientista Político

Mas como nem tudo que está nas redes sociais é verdade, é preciso ter muito cuidado com o que se vê e lê. Nos últimos anos, a desinformação tem sido uma arma poderosa usada por candidatos em disputas eleitorais no Brasil e no mundo. As estratégias se dão, sobretudo, pelo compartilhamento em massa de conteúdo falso ou enganoso para induzir pessoas a formar uma percepção errada sobre determinados candidatos ou partidos.

"Há muita desinformação e a internet acaba facilitando a disseminação deste tipo de conteúdo, que tem como objetivo manipular as pessoas, os eleitores. É importante estar atento ao que se lê em redes sociais, sempre checar em fontes seguras e até mesmo em sites de busca. Em alguns casos, uma simples pesquisa já mostra se algo é falso ou não. Os jovens precisam ter em mente que é interessante usar as redes, mas com filtros e não como única fonte de informação", afirma Prando.

O estudante João Guilherme Nascimento Nossa, 17 anos, é ativo em diversas plataformas das redes sociais, mas diz que não confia nelas como fonte de informação. Para ele, é um espaço que permite às pessoas "serem quem elas querem ser".

"Por mais que eu pretenda ver o perfil de um candidato no Instagram, no Facebook, não acho que seja uma fonte de informação segura, porque eles não vão me dizer quem eles realmente são por ali, mas a imagem que querem passar para conseguir voto. Além disso, tem muita 'fake news' por aí. Pretendo usar jornais, TV e outras fontes para formar minha opinião" João Guilherme Nossa - Estudante

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