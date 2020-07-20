Lei que pune quem espalha desinformação no ES ainda não foi regulamentada

Lei que fixa multa de até R$ 700 para quem espalha notícias falsas ainda não foi regulamentada Crédito: Divulgação

O autor do texto, deputado estadual Hércules Silveira (MDB), chegou a enviar no fim do mês passado um ofício para a Procuradoria-Geral do Estado e para o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, cobrando as "providências" para a regulamentação. A PGE informou que já encaminhou um texto preliminar para avaliação da Secretaria de Governo, mas a redação ainda pode passar por alterações.

A lei promulgada não estabelece quem fará a fiscalização das postagens ou como elas chegarão até o conhecimento do poder público. Quando o texto foi aprovado na Assembleia Legislativa, em maio, o deputado disse para A Gazeta que o plano era que, após denúncias da população, o Ministério Público Estadual (MPES) e o próprio Judiciário fizessem a fiscalização e a aplicação das multas , mas essas atribuições ainda não foram regulamentadas. A lei diz, apenas, que o dinheiro arrecadado deverá ser revertido para o Fundo Estadual de Saúde.

INCONSTITUCIONAL

"A legislação estabelece que a criação de novas funções públicas é de iniciativa do Presidente da República. Pelo princípio da simetria, isso se aplicaria ao governador", disse em 12 de maio.

É por isso que depende dessa regulamentação, por parte do Executivo estadual, a determinação de quais serão os órgãos competentes para que a matéria tenha eficácia. Por enquanto, a lei está valendo, mas ninguém está fiscalizando.

A Procuradoria-Geral do Estado já encaminhou para a Secretaria de Governo um texto preliminar para regulamentação, mas a secretaria ainda está avaliando e afirmou que, por se tratar de um texto preliminar, não pode fornecer mais informações. A SEG não respondeu se existe um prazo previsto para fazer a regulamentação.