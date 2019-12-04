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Aumento de 3,5%

Reajuste para servidores do ES será votado na Assembleia na semana que vem

Os projetos de lei que podem aumentar o salário de servidores em 3,5% tiveram a urgência aprovada para entrar em votação nesta quarta-feira (4), mas um veto de outra proposta trancou a pauta da sessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:25

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:25

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
Os projetos de lei que reajustam em 3,5% o salário dos servidores do governo do Estado, da Assembleia Legislativa (Ales), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e do Tribunal de Contas (TCES) ficaram para ser votados na próxima semana. Durante a sessão ordinária da manhã desta quarta-feira (4), os deputados estaduais aprovaram a urgência da matéria, para que ela fosse colocada em votação. Mas um veto de outro projeto, que trata sobre a proibição de copos descartáveis em restaurantes, trancou a pauta.
Os reajustes voltam a ser discutidos na sessão da próxima segunda-feira (9). Também está na pauta o projeto que aumenta, no mesmo percentual, o salário do governador Renato Casagrande (PSB) e dos seus secretários. Assim, o teto salarial do Executivo, regulado pelo salário do chefe de Estado, passaria dos atuais R$ 22.998,73 para R$ 23.803,68. Um aumento de R$ 804,95.
O único deputado a votar contra a urgência dos reajustes foi Sergio Majeski (PSB), que lembrou que em janeiro deste ano o salário do governador foi aumentado em 18%. O reajuste do governador poderia ser feito em outro momento, porque isso tem uma reação em cadeia para outras categorias que tem seus salários vinculados ao salário dele. Além disso, houve votação em 2018, que deu 18% de reparo salarial, enquanto que o dos servidores havia sido de 5%. O novo valor passou a valer agora em janeiro, ou seja, não se justifica pensar em outro aumento agora, argumentou.

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PRESSA PARA NOVO VALOR ENTRAR EM VIGOR JÁ EM JANEIRO

Durante as discussões, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) se mostrou preocupado quanto ao tempo necessário para que o novo valor, caso seja aprovado, já passe a valer para a folha de pagamentos a ser fechada em dezembro, entrando na conta dos servidores em janeiro de 2020.
De acordo com Fabrício Gandini (Cidadania), aliado de Casagrande, o Executivo o garantiu que se a proposta for aprovada até o dia 20 de dezembro haverá tempo hábil para reajustar a folha salarial dos servidores do Executivo ainda em dezembro. Quanto ao Legislativo, o deputado Marcelo Santos (PDT), que presidia a sessão, disse que a data limite para a Casa fechar o pagamento dos servidores é a próxima quarta-feira (12).
Os deputados farão outras seis sessões ordinárias antes do recesso parlamentar, que passa a valer no próximo dia 22. Contudo, a expectativa é de que os reajustes sejam apreciados na próxima segunda.

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