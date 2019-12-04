Reajuste para servidores do ES será votado na Assembleia na semana que vem

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

Os reajustes voltam a ser discutidos na sessão da próxima segunda-feira (9). Também está na pauta o projeto que aumenta, no mesmo percentual, o salário do governador Renato Casagrande (PSB) e dos seus secretários. Assim, o teto salarial do Executivo, regulado pelo salário do chefe de Estado, passaria dos atuais R$ 22.998,73 para R$ 23.803,68. Um aumento de R$ 804,95.

O único deputado a votar contra a urgência dos reajustes foi Sergio Majeski (PSB), que lembrou que em janeiro deste ano o salário do governador foi aumentado em 18%. O reajuste do governador poderia ser feito em outro momento, porque isso tem uma reação em cadeia para outras categorias que tem seus salários vinculados ao salário dele. Além disso, houve votação em 2018, que deu 18% de reparo salarial, enquanto que o dos servidores havia sido de 5%. O novo valor passou a valer agora em janeiro, ou seja, não se justifica pensar em outro aumento agora, argumentou.

PRESSA PARA NOVO VALOR ENTRAR EM VIGOR JÁ EM JANEIRO

Durante as discussões, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) se mostrou preocupado quanto ao tempo necessário para que o novo valor, caso seja aprovado, já passe a valer para a folha de pagamentos a ser fechada em dezembro, entrando na conta dos servidores em janeiro de 2020.

De acordo com Fabrício Gandini (Cidadania), aliado de Casagrande, o Executivo o garantiu que se a proposta for aprovada até o dia 20 de dezembro haverá tempo hábil para reajustar a folha salarial dos servidores do Executivo ainda em dezembro. Quanto ao Legislativo, o deputado Marcelo Santos (PDT), que presidia a sessão, disse que a data limite para a Casa fechar o pagamento dos servidores é a próxima quarta-feira (12).