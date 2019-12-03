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Servidores da Assembleia do ES vão ter reajuste de 3,5%

Executivo e Tribunal de Contas também enviaram propostas para reajustar salário de servidores. Deputados têm até o dia 18 de dezembro para analisar os projetos antes do recesso parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 17:16

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 17:16

Assembleia: proposta passaria a valer a partir de 1º de dezembro de 2019 Crédito: Arquivo
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo apresentou proposta para conceder um reajuste de 3,5% para os servidores da Casa. Caso seja aprovado, o novo valor será considerado a partir de 1º de dezembro de 2019. O Tribunal de Contas (TCES) e o Ministério Público (MPES) também estão com propostas tramitando. O movimento nos Poderes e instituições foi iniciado após governo do Estado encaminhar projeto de lei à Assembleia com a reposição salarial no fim de novembro
De acordo com a justificativa do presidente do Legislativo estadual, Erick Musso (Republicanos), o projeto de lei atende aos limites de gastos de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e visa "amenizar as perdas salariais, decorrentes da inflação, estando a medida alinhada com a política de valorização dos servidores públicos".  A matéria é válida para comissionados e servidores ativos e inativos.
O projeto da Assembleia foi lido na sessão da última segunda-feira (2) e publicado no Diário Oficial desta terça-feira (3).  A proposta do MPES também está na edição de hoje do Diário Oficial. Segundo o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, o reajuste corresponde a 0,15% nas folhas de pagamento de dezembro do órgão.
Os deputados têm até o recesso parlamentar, iniciado após o dia 22 de dezembro, um domingo, para votar os reajustes. A última sessão, entretanto, já está marcada para o dia 18 de dezembro, uma quarta-feira.

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OUTROS PODERES

Na última quinta-feira (26), o governador Renato Casagrande (PSB) enviou para a Assembleia um projeto de lei concedendo os mesmos 3,5% para os servidores do Executivo. O impacto financeiro da mudança é de R$ 198,3 milhões, contando apenas o Executivo.
A medida foi acima do que o governador havia anunciado no início de novembro, em que prometeu um reajuste de 3,29%. O valor foi considerado baixo por sindicatos de servidores.
Tribunal de Contas, seguindo os passos do governo do Estado, também enviou um projeto concedendo a recomposição salarial, no mesmo percentual. 
Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) diz que como o presidente Sérgio Gama está nos últimos dias do mandato, ele está impedido por lei de conceder reajuste aos servidores. No próximo dia 12, quem assume o comando do Tribunal é o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

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