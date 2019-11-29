Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Seguindo o governo estadual

Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público do ES vão ter reajuste

O governador Renato Casagrande já enviou projeto para aumento de 3,5% a servidores do Executivo estadual;  outros Poderes e instituições vão seguir o mesmo percentual em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 16:25

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 16:25

Sede do Tribunal de Contas, em Vitória: reajuste para 495 servidores ativos Crédito: Vitor Jubini
Depois de o governo Renato Casagrande (PSB) enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado para conceder um reajuste de 3,5% aos servidores estaduais, outros Poderes e instituições já se movimentam no mesmo sentido.
Tribunal de Contas (TCES) decidiu mandar ao Legislativo texto propondo os mesmos 3,5% aos 495 servidores ativos da Corte, contemplando efetivos e comissionados.
Ministério Público, por sua vez, informou, por meio de nota, que estuda fazer o mesmo: "O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informa que analisa o percentual para o reajuste de todos os servidores da instituição. Esse índice deve ficar em 3,5%, acompanhando o percentual do Executivo. Ainda não há data para envio de projeto de lei nesse sentido".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) diz que como o presidente Sérgio Gama está nos últimos dias do mandato, está impedido por lei de conceder reajuste aos servidores. No próximo dia 12 quem assume o comando do tribunal é o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.
Na Assembleia Legislativa, de acordo com a assessoria de imprensa da Casa, o assunto ainda não foi discutido.

Veja Também

Impacto do reajuste dos servidores do ES será de R$ 198 milhões

Novo cálculo vai reduzir valor da aposentadoria dos servidores do ES

Com reajuste, servidores do ES não terão abono em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados