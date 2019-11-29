Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público do ES vão ter reajuste

Depois de o governo Renato Casagrande (PSB) enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado para conceder um reajuste de 3,5% aos servidores estaduais, outros Poderes e instituições já se movimentam no mesmo sentido.
O Tribunal de Contas (TCES) decidiu mandar ao Legislativo texto propondo os mesmos 3,5% aos 495 servidores ativos da Corte, contemplando efetivos e comissionados.
O Ministério Público, por sua vez, informou, por meio de nota, que estuda fazer o mesmo: "O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informa que analisa o percentual para o reajuste de todos os servidores da instituição. Esse índice deve ficar em 3,5%, acompanhando o percentual do Executivo. Ainda não há data para envio de projeto de lei nesse sentido".
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) diz que como o presidente Sérgio Gama está nos últimos dias do mandato, está impedido por lei de conceder reajuste aos servidores. No próximo dia 12 quem assume o comando do tribunal é o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.
Na Assembleia Legislativa, de acordo com a assessoria de imprensa da Casa, o assunto ainda não foi discutido.