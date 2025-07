Formação de políticos

'Queremos mais lideranças do ES na eleição de 2026', diz diretor do RenovaBR

Com nova turma a ter formação iniciada no segundo semestre, movimento pluripartidário tem meta de eleger pelo menos um deputado estadual ou federal capixaba no ano que vem

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:02

Gabriel Morais, diretor institucional do RenovaBR, esteve em Vitória esta semana Crédito: Leticia Orlandi

De olho nas eleições de 2026, o movimento pluripartidário Renova BR, que tem objetivo de formar novas lideranças políticas, vai começar o trabalho de formação de mais uma turma neste segundo semestre, preparando o grupo para concorrer a cargos políticos já no ano que vem.>

Nesse contexto, o Estado está entre os focos do grupo. Para o movimento, o Espírito Santo é uma das prioridades visando à próxima leva de políticos que pretende lançar. O diretor institucional do RenovaBR, Gabriel Morais, afirma que o objetivo do grupo é eleger ao menos um deputado ou deputada do Estado em 2026. >

"Olhamos muito aqui para o Estado e queremos mais lideranças do Espírito Santo. Vamos ter um olhar nesse sentido na próxima turma para definir as pessoas. Queremos pensar uma formação e articulação aqui com a região também, definindo as políticas públicas em que possamos colaborar e construir juntos", afirma Morais.>

O diretor do RenovaBR esteve em Vitória nesta semana e participou, na quinta-feira (3), do lançamento do ES 500 anos, plano de desenvolvimento do Espírito Santo para os próximos dez anos. >

No Espírito Santo, algumas figuras políticas foram formadas pelo grupo. Na base de lideranças ativas, há 11 vereadores formados pelo movimento. Na primeira turma, de 2018, esteve o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que já foi também deputado federal. Outros nomes que participaram da formação são Lucas Scaramussa, prefeito de Linhares, e Gracimeri Gaviorno, vice-prefeita da Serra.>

A formação do movimento neste segundo semestre envolverá 150 pessoas. Gabriel Morais explica que o RenovaBR oferece um conteúdo abrangente, que vai desde a teoria de Estado e políticas públicas baseadas em dados e evidências, até temas relevantes para o Brasil, como saúde e segurança pública, e uma parte prática que inclui oratória, articulação e como conduzir uma campanha.>

A formação oferecida pelo RenovaBR combina atividades on-line e três encontros presenciais, realizados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, lideranças experientes do movimento atuam como mentores ou participam de aulas, compartilhando suas trajetórias e seus aprendizados.>

