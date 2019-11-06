Processo de Marcos do Val contra Carlos Bolsonaro segue sem decisão

Senador Marcos do Val (Podemos) Crédito: Marcos Oliveira

A informação de que Do Val teria problemas com a polícia no exterior passou a circular nas redes sociais no final de 2017, antes de o atual senador se eleger. No entanto, após as eleições de 2018, a história ressurgiu no Whatsapp. Tratava-se de um print de uma postagem no Twitter por Carlos Bolsonaro.

O link do post, datado de 15 de setembro de 2017, permanecia no ar até o final do ano passado e mostrava o que seria um documento do Estado do Texas com uma ordem de prisão contra Marcos Ribeiro do Val pelo crime de impersonate a public servant with intent to induce another to submit to his pretended official authority, o equivalente a fingir ter uma posição no serviço público para submeter alguém a essa falsa autoridade.

No entanto, a própria reportagem de A Gazeta entrou em contato com a polícia do condado de Galveston, de onde a suposta acusação partiria, e constatou, em novembro do ano passado, que não há nenhum mandado de prisão contra o senador.

Do Val, por sua vez, registrou uma denúncia na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória sobre o caso, que foi encaminhada à Justiça. Uma ação que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória sobre o assunto, tem como alvos tanto Carlos Bolsonaro quanto o próprio Twitter.

Mas, até agora, não houve decisão quanto ao mérito da causa. Por meio do portal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não é possível ter acesso à íntegra do processo. No entanto, há um pedido de indenização no valor de R$ 30 mil.