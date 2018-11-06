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Leonel Ximenes

Marcos do Val denuncia postagens de filhos de Bolsonaro à polícia

A denúncia na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória acusa Eduardo e Carlos Bolsonaro de espalharem uma falsa ordem de prisão contra Do Val no interior dos EUA

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 16:50

Públicado em 

06 nov 2018 às 16:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O senador eleito Marcos do Val (PPS-ES) fez uma denúncia na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória contra Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Os dois são acusados pelo capixaba de espalharem uma falsa ordem de prisão contra Do Val no interior do Estado do Texas, nos EUA. O inquérito policial seguiu para a 3ª Vara Criminal de Vitória, onde o processo criminal segue tramitando em segredo de Justiça.
Em contato com o Blog, Marcos do Val disse que, após a conclusão do inquérito na Justiça, pretende também entrar com uma ação cível contra Eduardo e Carlos Bolsonaro. Eduardo é deputado federal reeleito em São Paulo e Carlos é vereador no Rio de Janeiro.
No final do ano passado, o senador eleito pelo ES chegou a gravar um vídeo no Texas para tentar provar que não existe mandado de prisão algum contra ele. Segundo Do Val, os dois filhos de Bolsonaro são amigos de um empresário que é dono de uma empresa de treinamento policial e, por isso, tentaram difamar o capixaba, que também atua na área de treinamento policial.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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