Marcos do Val denuncia postagens de filhos de Bolsonaro à polícia

O senador eleito Marcos do Val (PPS-ES) fez uma denúncia na Delegacia de Crimes Virtuais de Vitória contra Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Os dois são acusados pelo capixaba de espalharem uma falsa ordem de prisão contra Do Val no interior do Estado do Texas, nos EUA. O inquérito policial seguiu para a 3ª Vara Criminal de Vitória, onde o processo criminal segue tramitando em segredo de Justiça.

Em contato com o Blog, Marcos do Val disse que, após a conclusão do inquérito na Justiça, pretende também entrar com uma ação cível contra Eduardo e Carlos Bolsonaro. Eduardo é deputado federal reeleito em São Paulo e Carlos é vereador no Rio de Janeiro.