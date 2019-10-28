Marcos do Val posta vídeo das Farc que bolsonaristas admitiram ser fake

Publicação de vídeo em página do senador Marcos do Val é apontada como falsa Crédito: Reprodução/Facebook

O vídeo também foi publicado no Twitter do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que disse desconhecer "veracidade" das imagens. Depois, foi compartilhado pelo perfil do presidente brasileiro e posteriormente apagado. A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) também publicou o vídeo em sua conta pessoal no Twitter no sábado, mas retirou a postagem em seguida e afirmou que apagou por "não compactuar com a mentira".

O VÍDEO

No vídeo, há três pessoas vestidas com roupas militares, uma delas segura o que parece ser uma arma. O narrador diz que seguirão na luta armada para defender quem são seus verdadeiros comandantes. Ele cita como "comandante" Lula e outros políticos de centro-esquerda como o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, o presidente boliviano, Evo Morales, e o presidente eleito na Argentina, Alberto Fernández . Afirma ainda que estará "à disposição do povo argentino que disse 'não' a Mauricio Macri e a Jair Bolsonaro no Brasil".

Publicação de vídeo em página do deputado Daniel Silveira que é apontada como falso Crédito: Reprodução/Twitter

O site de checagem de desinformação Boatos.org analisou o vídeo e afirmou que ele se trata de uma fake news. Segundo o site, há informações inconsistentes, como a utilização da bandeira do Equador ao fundo, sendo que é anunciado que o local da gravação seriam montanhas da Colômbia. Outro erro seria que a indumentária das pessoas do vídeo não condiz com as utilizadas por membros das Farc.

A PUBLICAÇÃO

Na postagem, Marcos do Val afirma que como integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já está em contato com generais e autoridades da inteligência brasileira a respeito das informações do vídeo. Mesmo com questionamentos dos internautas sobre a veracidade das imagens, o senador manteve a publicação.

Your browser does not support the audio element. Marcos do Val posta vídeo das Farc que bolsonaristas admitiram ser fake

"Prezados, não seria irresponsável em divulgar algo falso. Como disse, sou vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, portanto junto com as instituições de Defesa Nacional, informo a todos os Brasileiros que há SIM uma ameaça ao Estado Democrático de Direito", disse. O post teve 6,4 mil visualizações, cerca de 3 mil comentários e 2,4 mil compartilhamentos.

DOSSIÊ

A reportagem procurou o senador para que explicasse porque acredita na veracidade do vídeo. Segundo ele, antes de publicá-lo, consultou um setor de inteligência, sem especificar de qual órgão seria. "Eu mandei o vídeo para o setor, que não posso dizer de onde, para que verificassem a autenticidade e se realmente há alguma ameaça ao país. Me retornaram com um dossiê, que está em minha posse, e que afirma que a democracia brasileira está em risco", disse Do Val, sem disponibilizar o documento.

O senador minimizou o fato de o perfil do presidente Bolsonaro e da deputada Bia Kicis terem deletado o post. "Só é possível ter certeza se quem gravou assumir a autoria. Enquanto isso, há muita especulação, as pessoas ficam receosas e acabam preferindo retirar. Eu tenho segurança das afirmações. Nessa áerea, tenho informações mais detalhadas e aprofundadas do que o próprio presidente", afirmou.