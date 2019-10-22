Joice diz que há 'time de fake news' no entorno do clã Bolsonaro

Joice Hasselmann Crédito: Agência Câmara

Agência Estado-A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou na noite destas segunda-feira (21), em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que não fazia parte do "time de fake news" que atuou antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro - e ainda atua, segundo ela - porque toda vez que foi para o ataque "punha o rosto" à mostra.

Joice afirmou ainda que sempre tem um filho de Bolsonaro "envolvido" nos casos. A deputada do PSL de São Paulo disse que há um grupo que desde a época da campanha fazia ataques e continua fazendo. De acordo com Joice, nunca houve tanta influência de uma família no governo desde a gestão do então presidente José Sarney. "Muitas vezes, disse ao presidente: me ajude a te ajudar. Fazer puxadinho familiar no Planalto não vai funcionar", relatou.

Joice declarou que sua "orelha começou a ficar em pé" quando os ex-ministros Santos Cruz e Gustavo Bebianno começaram a ser atacados. "Quando Santos Cruz foi achincalhado nas redes, resolvi dar uma atenção um pouco maior para entender o que estava acontecendo."

Joice disse que vai procurar o Ministério Público, fazer um boletim de ocorrência e denunciar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara ataques de "fake news" e montagens dos quais é alvo. Enquanto esses ataques são realizados, declarou, há problemas para resolver, como o pacote anticrime parado no Congresso Nacional.

A deputada reclamou de montagens feitas com a foto dela com "bichos e corpo de porco". "É uma coisa muito baixa que não ajuda o Brasil", disse. "Quanto você tem assessor de deputado pago por dinheiro público fazendo memes e ataques virulentos, sendo bancado com dinheiro público, não parece que isso passe perto da moralidade", avaliou.