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Declarações

Articulação para derrubar Waldir é 'imoral', diz Joice

Para a deputada, destituir o deputado Delegado Waldir por no cargo o deputado Eduardo Bolsonaro é "irregular" e "imoral"

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 07:59

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 out 2019 às 07:59
Deputada Joice Hasselmann Crédito: Agência Senado
A ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou neste domingo (20), que o envolvimento do Palácio do Planalto na articulação frustrada para destituir o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) da liderança do PSL na Câmara e pôr no cargo o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é "irregular" e "imoral".

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"Você não pode usar a estrutura de um palácio, do Executivo, para interferir em outro Poder. É absolutamente irregular. É absolutamente imoral. Não se pode fazer isso", disse. Segundo a deputada, o movimento envolveu um "grupelho" e "algumas pessoas que foram realmente pressionadas".
As declarações foram feitas numa transmissão no YouTube. Ela rebateu acusações de ter traído o presidente. "Eu defendo o presidente da República. Continuarei defendendo, mas não posso defender moleques que têm atrapalhado esse País", disse, referindo-se aos filhos do presidente. Durante a transmissão, Joice também fez duras críticas aos filhos de Bolsonaro. "Todas as grandes crises envolvendo mandato de Bolsonaro têm os filhos envolvidos."
Joice foi destituída liderança do governo no Congresso na quinta-feira (17) passado em meio à implosão do partido, que vive uma crise interna. A situação da deputada ficou insustentável após a ela assinar uma lista de apoio à permanência de Delegado Waldir na liderança do partido na Câmara.

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