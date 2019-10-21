Articulação para derrubar Waldir é 'imoral', diz Joice

Deputada Joice Hasselmann Crédito: Agência Senado

A ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou neste domingo (20), que o envolvimento do Palácio do Planalto na articulação frustrada para destituir o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) da liderança do PSL na Câmara e pôr no cargo o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é "irregular" e "imoral".

"Você não pode usar a estrutura de um palácio, do Executivo, para interferir em outro Poder. É absolutamente irregular. É absolutamente imoral. Não se pode fazer isso", disse. Segundo a deputada, o movimento envolveu um "grupelho" e "algumas pessoas que foram realmente pressionadas".

As declarações foram feitas numa transmissão no YouTube. Ela rebateu acusações de ter traído o presidente. "Eu defendo o presidente da República. Continuarei defendendo, mas não posso defender moleques que têm atrapalhado esse País", disse, referindo-se aos filhos do presidente. Durante a transmissão, Joice também fez duras críticas aos filhos de Bolsonaro. "Todas as grandes crises envolvendo mandato de Bolsonaro têm os filhos envolvidos."