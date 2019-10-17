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Crise no PSL

Bolsonaro decide tirar Joice da liderança do governo no Congresso

Presidente ficou contrariado com o fato de a deputada Joice Hasselmann ter assinado a lista de apoio à manutenção de Delegado Waldir como líder do PSL na Câmara

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 15:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 15:35
Deputada Joice Hasselmann Crédito: Agência Senado
Contrariado com o fato de a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) ter assinado a lista de apoio à manutenção de Delegado Waldir (PSL-GO) como líder do partido na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro decidiu retirar a parlamentar da liderança do governo no Congresso. Ela deve ser substituída pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), que é vice-líder.
A ala ligada a Waldir e ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), está em guerra aberta com o grupo alinhado a Bolsonaro no partido. Na quarta-feira (16), o campo pró-Bolsonaro tentou destituir Waldir e substituí-lo por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República.
No entanto, a ala bolsonarista sofreu uma derrota nesta quinta, uma vez que a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, após conferir as assinaturas das diferentes listas, afirmou que Waldir continua líder do partido na Casa.
Gomes esteve no Planalto na manhã desta quinta-feira e se reuniu com Bolsonaro. O anúncio da troca deve ser realizado em breve.

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