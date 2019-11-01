Moro e Do Val têm outdoor com 'homenagem anônima' em Cariacica

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O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, 3, a campanha publicitária do pacote anticrime enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com o slogan Pacote anticrime: a lei tem que estar acima da impunidade. O senador Marcos do Val apoia o Pacote anticrime! #senadorMarcosdoVal #Pacoteanticrime #ministroSergioMoro