Moro e Do Val têm outdoor com 'homenagem anônima' em Cariacica

Ao chegar a Cariacica pela Segunda Ponte, na tarde de terça-feira (29), enquanto cumpria agendas no Espírito Santo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, deparou-se com uma homenagem. Um outdoor recém-instalado dizia que os capixabas apoiam a Operação Lava Jato e trazia, ainda, uma hashtag de apoio ao ex-juiz federal: #somosmoro
O painel está localizado sobre um muro do estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, e pode ser visto por quem deixa Vitória em direção a Cariacica. Outro outdoor, idêntico, está colocado ao lado da Segunda Ponte, para quem deixa Cariacica e segue para Capital. As duas cidades foram percorridas pelo ministro na terça, durante visita ao Estado para tratar do programa "Em Frente, Brasil".
O outdoor tem uma foto de Moro cumprimentando o senador Marcos do Val (Podemos). O painel, elaborado com as cores verde e amarela, carrega a frase "Os capixabas apoiam à Lava Jato" (*). A imagem é a mesma usada pelo capixaba em publicações nas redes sociais, como nesta de 3 de outubro:
Procurada, a empresa que vendeu o espaço fez contato com o responsável pela mensagem de apoio ao ministro e ao senador, mas ele preferiu não revelar a identidade.
Marcos do Val disse não ter ideia sobre quem foi o responsável pelo outdoor. O senador garantiu que o ministro viu a homenagem durante o deslocamento da comitiva do Palácio Anchieta até a Prefeitura de Cariacica.
* A frase está reproduzida na íntegra, mantendo o erro gramatical da crase.