Ponto a ponto: o que disse o ministro Sergio Moro em visita ao ES

O ministro da Justiça, Sergio Moro, em coletiva no Palácio Anchieta. Ao fundo, o governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

EM FRENTE BRASIL

O "Em Frente Brasil", projeto-piloto do governo federal de enfrentamento a criminalidade, tem sido executado em cinco municípios, um em cada uma das regiões do país. Cariacica foi o município escolhido na região sudeste, que desde o fim de agosto têm os índices de violência acompanhados pelo governo.

Durante coletiva, Moro destacou que o foco do projeto é integrar governo federal, estadual e municipal para reduzir índices de violência e prevenir crises na segurança pública.

"Nós não queremos de maneira nenhuma obter o mando da situação local, porque isso não funciona. O que funciona é de fato a integração. Esse programa promove uma parceria com o governo do Estado e o governo de Cariacica, para que tenhamos uma atuação dentro do território do município e possamos promover a integração dos banco de dados, inteligências e operações das forças de segurança federais, com estaduais e com o trabalho do município", declarou.

FORÇA NACIONAL

"Nós acreditamos que retirar o criminoso perigoso da rua e a investigação eficiente é importante, isso faz diferença em segurança pública. É uma falácia achar que se resolve problema de segurança pública sem investigação e prisão. Eu tenho certeza que a presença da Força Nacional vai gerar bons resultados ainda este ano em Cariacica na redução da criminalidade em geral" Sérgio Moro - Ministrio da Justiça e da Segurança Pública

ÍNDICES DE CRIMINALIDADE

"Não pode avaliar um programa desta espécie em dois meses de duração. Um mês vai ser maior, outro menor, isso acontece. Essa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e o que nos importa é ter um resultado consistente e consolidado. O caminho está correto, da integração e da atividade, ainda que nesse percurso possa ter um mês que apresente um aumento", disse.

Comitiva de Moro deixa Academia da PM Crédito: Vinícius Valfré

A atuação da Força Nacional em Cariacica foi vista por Moro, até o momento, como positiva. O ministro da Justiça disse que é preciso analisar as taxas de outros crimes que também contribuem para o aumento da criminalidade.

"Temos que considerar outros indicadores como crimes contra patrimônio, roubo a veículo, que muitas vezes estão ligados à atividade do crime organizado e por sua vez ao crime de homicídio. O que temos visto com base nas ações realizadas é um número significativo de prisões, de apreensões de armas, ações que tem um efeito de reduzir criminalidade no município", esclareceu.

PERMANÊNCIA DA FORÇA NACIONAL

Inicialmente, a previsão era de que o trabalho da Força Nacional fosse realizado durante seis meses, mas o ministro não descartou a prorrogação do tempo de atuação da tropa no Espírito Santo . Moro disse a Força Nacional ficará até quando for necessário para reduzir os índices de criminalidade.

"O projeto dura enquanto ele for necessário. Não temos condições de fazer previsões muito determinadas, dizer quando vai ser considerado bem sucedido, porque o mundo do crime não é um lado que podemos conversar, e sim combater" Sérgio Moro - Ministro da Justiça e da Segurança Pública

DISQUE-DENÚNCIA

"A primeira vista pareceu que havia um disque-denúncia específico para a Força Nacional, mas foi um mal entendido. Isso foi meses atrás, já está resolvido. É importante estabelecer parceria com os municípios", disse Moro.

O ministro Sérgio Moro se reuniu com o governador Renato Casagrande e o prefeito de Cariaciaca, Juninho Crédito: Fernando Madeira

CRÍTICA AO STF

ESTADO PRESENTE

Durante a manhã, o ministro da Justiça participou de uma reunião com o governador Renato Casagrande, quando foi apresentado o programa do governo estadual "Estado Presente". Moro elogiou o trabalho feito pelo governo e disse que é exemplo para muitos outros estados.

"Nós já conhecíamos o programa, é bem conhecido e bem falado no país. Isso mostra que o Estado está empenhado na redução dos números da violência e vem obtendo resultados positivos nos últimos anos."

Ministro Sergio Moro deixa o Palácio Anchieta acompanhado do governador Renato Casagrande e outras autoridades Crédito: Vitor Jubini

CARINHO DA POPULAÇÃO