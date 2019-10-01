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Segurança

Apesar da Força Nacional, aumenta número de homicídios em Cariacica

Mesmo com a atuação federal,  foram registrados 10 assassinatos até o último domingo

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 10:11

Públicado em 

01 out 2019 às 10:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agentes da Força Nacional em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
No mês em que a Força Nacional começou a atuar junto com as Polícias Civil e Militar, os homicídios voltaram à casa dos dois dígitos em Cariacica. O município atendido pelo programa de segurança do governo federal teve 10 assassinatos em setembro (os dados desta matéria estão atualizados até domingo dia 29, mas, segundo a coluna apurou, não houve registro de homicídio na segunda-feira) .
Nos meses anteriores, foram nove assassinatos em junho e agosto, e oito em julho e maio. O ápice da violência foi registrado em abril, quando aconteceram 24 homicídios.
Cariacica, no período de janeiro a setembro deste ano, segue sendo a cidade mais violenta do Espírito Santo, com 107 homicídios dolosos. O município está à frente da Serra (103), Vila Velha (92) e Vitória (52). 
Os homicídios têm apresentado tendência de crescimento (se comparados a outros meses deste ano), mas não na casa da centena como antigamente. Após a marca inédita de 58 homicídios em junho (o menor da série histórica), julho acumulou 62, agosto, 70, e setembro, 72.

A BOA NOTÍCIA

No entanto, o Estado segue com tendência de queda das mortes em relação ao ano passado. Foram 702 contra 852, uma queda de 17,6%. O Espírito Santo caminha, para ter menos de 1 mil homicídios em 2019.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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