Apesar da Força Nacional, aumenta número de homicídios em Cariacica

Agentes da Força Nacional em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

No mês em que a Força Nacional começou a atuar junto com as Polícias Civil e Militar, os homicídios voltaram à casa dos dois dígitos em Cariacica. O município atendido pelo programa de segurança do governo federal teve 10 assassinatos em setembro (os dados desta matéria estão atualizados até domingo dia 29, mas, segundo a coluna apurou, não houve registro de homicídio na segunda-feira) .

Nos meses anteriores, foram nove assassinatos em junho e agosto, e oito em julho e maio. O ápice da violência foi registrado em abril, quando aconteceram 24 homicídios.

Cariacica, no período de janeiro a setembro deste ano, segue sendo a cidade mais violenta do Espírito Santo, com 107 homicídios dolosos. O município está à frente da Serra (103), Vila Velha (92) e Vitória (52).

Os homicídios têm apresentado tendência de crescimento (se comparados a outros meses deste ano), mas não na casa da centena como antigamente. Após a marca inédita de 58 homicídios em junho (o menor da série histórica), julho acumulou 62, agosto, 70, e setembro, 72.

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