Deepfake e polarização são pontos de atenção para a eleição de 2020

Especialistas em combate à desinformação se reuniram no TRE para discutir o tema Crédito: Divulgação/Gustavo Tenório

Após a explosão do termo fake news nas eleições de 2018, combater a disseminação de informações falsas no mundo digital tornou-se um desafio imposto à agenda do pleito eleitoral de 2020 especialmente por dois fatores: o primeiro é a polarização política, que radicaliza os discursos e opiniões. Já o segundo gira em torno de sofisticadas tecnologias, que dificultam cada vez mais a possibilidade de separação entre o que é real e o que é falso nas redes.

Uma delas é a deepfake, uma tecnologia que usa inteligência artificial para modificar o rosto de pessoas e expressões faciais e criar áudios falsos em vídeos. A técnica faz parecer que alguém disse ou fez algo que nunca fez.

Tais obstáculos estão entre os assuntos do debate promovido pelo Tribunal Regional do Espírito Santo (TRE-ES), que reuniu nesta quinta-feira (31) membros do Poder Judiciário, pesquisadores, jornalistas e representantes da sociedade civil para discutir os efeitos da desinformação no cenário político e democrático brasileiro. Confira os principais pontos debatidos:

POLARIZAÇÃO

Para Natália Leal, diretora de conteúdo da Agência Lupa (que inaugurou o processo de checagem de informações no Brasil), além da crise de credibilidade pela qual passa o jornalismo profissional, a continuação da polarização política que persiste desde 2018 impulsiona a disseminação de conteúdos falsos, já que os eleitores tendem a acreditar em informações que vão ao encontro de suas próprias ideias.

"A falta de empatia das pessoas, de disponibilidade para ouvir uma opinião diferente e para entrar num debate e em vez de um embate é preocupante. Não vejo isso diminuindo de 2018 para cá e não vejo diminuindo até o ano que vem. Estamos trabalhando com questões psicológicas, antropológicas e sociológicas", pontua a jornalista.

DEEPFAKES

Do mesmo modo, a difusão de tecnologias mais poderosas é apontada pelo codiretor do Instituto de Tecnologia e Equidade, Ariel Kogan, como um outro obstáculo. Hoje o compartilhamento de informações através dos chamados "bots" - robôs criados para reproduzir ações humanas repetidamente na internet - em redes sociais como Twitter e Facebook já é conhecida, embora nem sempre seja fácil para um leigo distinguir entre o perfil de uma pessoa real e o de um robô. Mas a potência de tais softwares pode ser ainda muito maior.

Segundo Ariel eles podem ser os responsáveis pela criação de deepfakes, que consistem principalmente em vídeos alterados que usam a imagem de figuras públicas.

Os softwares se apropriam das características dessa pessoa, da voz, da imagem, para criar um outro discurso. Isso é muito complexo porque não temos ferramentas para identificá-los rapidamente e nem de maneira mais apurada. Eles geram uma desinformação e um desequilíbrio que complica muito o processo eleitoral, aponta.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Mas as próprias características das eleições municipais, que são mais pulverizadas e com mais candidatos, se impõem como um desafio. É o que diz Natália Leal.

Vamos ter muitos candidatos que pela primeira vez vão produzir conteúdos digitais. Na eleição municipal de 2016 não havia esse volume ainda do marketing digital. Hoje todos pensam em criar o perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, o canal no Youtube, grupos de Whatsapp. Temos mais de cinco mil municípios. Olha a quantidade absurda de informação que vamos ter circulando. Precisamos ter uma rede articulada de pessoas que estão dispostas a combater a informação falsa, aponta.

PONTOS PRINCIPAIS PARA O COMBATE À DEFINFORMAÇÃO

Para Ariel Kogan, o pleito de 2018 serviu como uma escola no campo da desinformação, deixando ao menos três lições a serem cumpridas no próximo pleito.

O primeiro é a necessidade de maior agilidade por parte da Justiça Eleitoral no julgamento de processos. O segundo fica a cargo da sociedade, que precisa compreender o fenômeno da desinformação e passar a desconfiar mais dos conteúdos que recebe. Já o terceiro cabe às plataformas digitais, como Facebook, Whatsapp e Twitter, que devem se envolver mais no processo, utilizando a tecnologia a favor da democracia em âmbito digital.

As plataformas são muito importantes para combater os linchamentos virtuais. Acontece de muitas figuras públicas serem linchadas virtualmente por um perfil influenciador e uma rede de perfis, que atacam sua reputação e moral. As plataformas têm que assumir um comprometimento com a prevenção dessas situações. Elas têm tecnologia suficiente para isso. Devem investir em pesquisa acadêmica e parcerias com organizações da sociedade civil para aprimorar ferramentas e processos dentro delas.

PUNIÇÃO

O diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Luciano Santos, também alerta que a punição de quem cria ou quem dissemina informações pautas é outro fator importante na equação.