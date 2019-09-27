Processo de Majeski pedindo dano moral por fake news fica sem acordo

Renzo Colnago e Sergio Majeski Crédito: Montagem Gazeta Online

Sergio Majeski (PSB) contra o ex-presidente do Prodest ( Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo), Renzo Colnago, e outras duas pessoas, acusados de divulgação de fake news sobre ele, em 2017, terminou sem acordo, na tarde desta quinta-feira (26). O processo, com pedido de indenização por dano moral por violação ao direito de imagem, corre no 2º Juizado Especial Cível de Vitória. A audiência do processo movido pelo deputado estadualcontra o ex-presidente do Prodest ( Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo), Renzo Colnago, e outras duas pessoas,terminou sem acordo, na tarde desta quinta-feira (26). O processo, com pedido de indenização porpor violação ao direito de imagem, corre no 2º Juizado Especial Cível de Vitória.

processo criminal, no qual Renzo e os outros dois acusados, Lorena Covre Malta e Igor Gabrielli Rosa, são acusados do crime de difamação. Lorena e Igor foram convidados por Renzo para um trabalho de monitoramento e publicação de conteúdo na internet e teriam sido os responsáveis por disseminar conteúdo difamatório sobre o deputado com perfis falsos. Sobre o mesmo fato, há ainda um, no qual Renzo e os outros dois acusados, Lorena Covre Malta e Igor Gabrielli Rosa, sãoLorena e Igor foram convidados por Renzo para um trabalho de monitoramento e publicação de conteúdo nae teriam sido os responsáveis por disseminar conteúdo difamatório sobre o deputado com perfis falsos.

Na audiência, não houve proposta de acordo por nenhuma das partes. Foi colhido somente o depoimento do ex-subsecretário da Casa Civil, Giuliano Nader, testemunha da defesa de Renzo Colnago. Agora, após a audiência, a defesa de Majeski terá cinco dias para analisar as argumentações apresentadas pelas defesas dos réus, e em seguida o processo estará concluso para sentença. O valor da causa é de R$ 39.000.

Renzo Colnago e Lorena Covre foram procurados, mas a reportagem não conseguiu contato. Igor Gabrielli não quis comentar sobre o andamento do processo.

RELEMBRE

Em maio de 2017, foram publicadas nas redes sociais imagens do deputado Sergio Majeski, com a logomarca do mandato, mas com frase que ele jamais disse: "Quero acabar com a doutrinação cristã. Meu projeto é proibir o uso da Bíblia sagrada. Só assim conseguiremos construir um Estado com educação".

Majeski procurou a Polícia Civil no dia seguinte à publicação do conteúdo em grupos públicos no Facebook, alegando-se vítima de difamação. A investigação foi concluída em fevereiro deste ano, pela Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos.

A polícia encontrou dois responsáveis por criar os perfis apócrifos no Facebook que publicaram informações falsas, e em depoimento, ambos disseram que agiram sob orientação de Renzo Colnago, que foi presidente da Prodest na gestão passada.