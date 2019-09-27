Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divulgação falsa

Processo de Majeski pedindo dano moral por fake news fica sem acordo

Ex-presidente do Prodest, Renzo Colnago, e outras duas pessoas, são acusadas de disseminar informação falsa sobre deputado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 21:00

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 21:00

Renzo Colnago e Sergio Majeski Crédito: Montagem Gazeta Online
A audiência do processo movido pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSB) contra o ex-presidente do Prodest ( Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo), Renzo Colnago, e outras duas pessoas, acusados de divulgação de fake news sobre ele, em 2017, terminou sem acordo, na tarde desta quinta-feira (26). O processo, com pedido de indenização por dano moral por violação ao direito de imagem, corre no 2º Juizado Especial Cível de Vitória.
Sobre o mesmo fato, há ainda um processo criminal, no qual Renzo e os outros dois acusados, Lorena Covre Malta e Igor Gabrielli Rosa, são acusados do crime de difamação. Lorena e Igor foram convidados por Renzo para um trabalho de monitoramento e publicação de conteúdo na internet e teriam sido os responsáveis por disseminar conteúdo difamatório sobre o deputado com perfis falsos.
Na audiência, não houve proposta de acordo por nenhuma das partes. Foi colhido somente o depoimento do ex-subsecretário da Casa Civil, Giuliano Nader, testemunha da defesa de Renzo Colnago. Agora, após a audiência, a defesa de Majeski terá cinco dias para analisar as argumentações apresentadas pelas defesas dos réus, e em seguida o processo estará concluso para sentença. O valor da causa é de R$ 39.000.
> Justiça manda apagar "fake news" contra Sergio Majeski
Renzo Colnago e Lorena Covre foram procurados, mas a reportagem não conseguiu contato. Igor Gabrielli não quis comentar sobre o andamento do processo.
RELEMBRE
Em maio de 2017, foram publicadas nas redes sociais imagens do deputado Sergio Majeski, com a logomarca do mandato, mas com frase que ele jamais disse: "Quero acabar com a doutrinação cristã. Meu projeto é proibir o uso da Bíblia sagrada. Só assim conseguiremos construir um Estado com educação".
Majeski procurou a Polícia Civil no dia seguinte à publicação do conteúdo em grupos públicos no Facebook, alegando-se vítima de difamação. A investigação foi concluída em fevereiro deste ano, pela Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos.
A polícia encontrou dois responsáveis por criar os perfis apócrifos no Facebook que publicaram informações falsas, e em depoimento, ambos disseram que agiram sob orientação de Renzo Colnago, que foi presidente da Prodest na gestão passada. 
Em julho de 2017, dois meses após a abertura do inquérito, Renzo Colnago deixou a Prodest. Em depoimento, ele confirmou conhecer Igor e Lorena, e tê-los buscado para desenvolver projetos de divulgação de ações positivas da gestão de Paulo Hartung (sem partido), mas negou ter determinado a publicação de conteúdo falso. Ele disse ainda que as declarações de Igor e Lorena "são inverídicas".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados