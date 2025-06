Justiça eleitoral

Presidente do TRE-ES deixará cargo seis meses antes do fim do mandato

Carlos Simões Fonseca sairá da presidência em função de atingir a idade de 75 anos, que obriga a aposentadoria compulsória

Publicado em 30 de junho de 2025 às 16:36

Carlos Simões Fonseca vai se despedir da presidência do TRE na próxima quarta (2) Crédito: TRE-ES/Divulgação

O atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Carlos Simões Fonseca, deixará o comando da Corte antes da conclusão do seu mandato, previsto para terminar em dezembro deste ano. O desembargador assumiu o posto em dezembro de 2023.>

Carlos Simões Fonseca deixará a presidência do do TRE-ES cerca de seis meses antes do fim do seu biênio em função de atingir, no próximo dia 9, a idade de 75 anos, que o obriga a ser aposentado compulsoriamente. Assim, a sessão de despedida da Corte Eleitoral ocorrerá na próxima quarta-feira (2).>

Após a saída de Carlos Simões Fonseca, quem assumirá o posto, temporariamente, será o desembargador Dair Bregunce Oliveira, vice-presidente do TRE-ES. >

A vice-presidência do tribunal eleitoral, por sua vez, será ocupada pela desembargadora Janete Vargas Simões, que também será, até dezembro, a nova corregedora regional eleitoral, em substituição a Dair Bregunce. Ela é esposa do atual presidente da Corte.>

A eleição para presidente do TRE-ES ocorrerá em outubro deste ano, quando Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também elegerá nova presidência. A posse aos eleitos é prevista para dezembro.>

