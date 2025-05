Gastos públicos

Prefeitura do ES cria secretarias e mais de 50 cargos comissionados

O impacto financeiro dos projetos está previsto em R$ 10,8 milhões em três anos; prefeitura afirma que mudanças são importantes para melhorar a eficiência da gestão pública

Publicado em 22 de maio de 2025 às 19:43

Sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Dois projetos de lei aprovados pela Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, criam duas secretarias na estrutura do Executivo municipal. Com a medida, também foram criados 59 novos cargos de provimento em comissão na cidade. Os textos apreciados pelos parlamentares também reestruturam outras duas pastas municipais.>

O impacto financeiro dos projetos está previsto em R$ 10,8 milhões em três anos (2025, 2026 e 2027). As propostas foram aprovadas em regime de urgência, por unanimidade de votos dos vereadores presentes à sessão de terça-feira (21), com exceção do presidente da Casa de Leis, que, nesse caso, não vota.>

Apesar de trazerem os padrões de cada um dos cargos criados pelos projetos, que variam entre CE 1 (assessoria executiva) e CE 5 (assessoria operacional), por exemplo, as propostas aprovadas pela Câmara não especificam o valor salarial atribuído a cada uma das funções. Questionada sobre a ausência dos dados, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim respondeu que "isso já é especificado em projeto aprovado pela gestão anterior". >

O primeiro projeto de lei de autoria do Executivo municipal a ser apreciado em plenário foi o 40/2025. A proposta recria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), abrindo espaço para 24 novos cargos comissionados na prefeitura. O texto também reestrutura a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb).>

O impacto financeiro referente à implantação e restruturação das pastas é estimado em R$ 1.298.860 em 2025; R$ 1.357.308 em 2026; e R$ 1.411.601 em 2027. >

Já o projeto de lei 42/2025 cria a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Selimp) e reestrutura a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat). A proposta aprovada pelo Legislativo cria 35 cargos de provimento em comissão na administração municipal. >

O impacto financeiro com a medida está estimado em R$ 1.529.339,00 em 2025; R$ 2.557.300,00 em 2026; e R$ 2.659.592,00, em 2027, conforme informa a proposição votada pela Câmara.>

Procurada para comentar os projetos que criam mais cargos e reestruturam parte da administração municipal, a Prefeitura de Cachoeiro, via assessoria de imprensa, informou que "as mudanças aprovadas pela Câmara Municipal são importantes em direção à eficiência da gestão pública e à melhoria na qualidade dos serviços prestados à população, com a criação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semma) e de Limpeza Urbana (Selimp)".>

Em outra parte da nota, a prefeitura pontua que a reestruturação "é uma ação estratégica da administração municipal para valorizar o meio ambiente, qualificar a política urbana e prestar um serviço mais ágil, direto e eficaz à população cachoeirense".>

"A recriação da Semma permite a independência e o fortalecimento da política ambiental no município. Anteriormente vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a área ambiental enfrentava conflitos de competência, já que enquanto um setor tinha como objetivo liberar obras, o outro era responsável pela fiscalização e emissão de licenças ambientais. Agora, com atuação autônoma, a Semma poderá desempenhar seu papel com mais clareza, técnica e isenção. Já a criação da Selimp, por sua vez, corrige um gargalo histórico na estrutura da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), que se transformou, ao longo dos anos, em uma supersecretaria, o que prejudicava a qualidade e agilidade da prestação dos serviços públicos", conclui a assessoria em nota. >

