Polícia investiga ameaça a pré-candidato ao governo do ES

Print de página na internet com campanha para compra de arma contra Vinicius Sousa Crédito: Reprodução

Pré-candidato ao governo do Estado , o capitão Vinicius Sousa (PSTU) identificou na internet uma campanha de compra de arma para matá-lo. Diante da ameaça virtual, registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil já está investigando o caso.

Capitão Sousa, como é conhecido, conta que, no último domingo (24), uma pessoa de sua equipe fazia uma pesquisa na internet sobre a "vaquinha" virtual que havia criado para ajudar no processo eleitoral. No entanto, a consulta retornou uma página em que a campanha visava comprar uma "arma para matar o Vinicius Sousa". Comunicado da situação, o pré-candidato registrou a ocorrência na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos na tarde desta segunda-feira (25).

Capitão Vinícius Sousa classifica a ação virtual como um ato de violência política Crédito: Ricardo Medeiros

Em seu depoimento à polícia, o Capitão Sousa disse não saber a origem da ameaça, mas temia por sua vida. Ele ressaltou ser pré-candidato por um partido de esquerda e classificou a ação virtual como um ato de violência política.

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Questionada sobre o caso, a assessoria da Polícia Civil disse que a investigação está em andamento e que, por enquanto, não vão ser divulgados detalhes. À reportagem, o Capitão Sousa afirmou que, como militar, já passou por situações de risco, mas, na política, esta é a primeira vez.

O advogado André Moreira vai apresentar uma notícia-crime ao Ministério Público Eleitoral nesta quarta-feira (27). Para ele, a "vaquinha" para a compra da arma não atinge apenas o Capitão Sousa. "A publicação ataca o direito dele de ser candidato e, mais que isso, vemos também como uma ameaça à democracia", sustenta.

Ainda não se sabe o tempo em que a "vaquinha" ficou ativa em busca de apoiadores, mas, no final da tarde desta terça (26), saiu do ar.