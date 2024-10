Papo de Eleições destaca os resultados do 1° turno na Grande Vitória; assista

Eleições 2024

Papo de Eleições destaca os resultados do 1º turno na Grande Vitória; assista

Décimo segundo episódio do videocast analisa as vitórias de Pazolini, Arnaldinho e Euclério, além do 2º turno na Serra sem a presença de Audifax; nova composição das Câmaras municipais também está em pauta

Jornalistas do Núcleo de Eleições Nadedja Calado, Tiago Alencar, Vinícius Zagoto e Aline Nunes. (Farley Sil)

Após a realização do primeiro turno das Eleições 2024, A Gazeta lança o 12º episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo. Veja o vídeo no fim do texto.

Esta edição detalha os resultados do pleito em Vitória, Vila Velha e Cariacica.

O episódio também aborda as expectativas para o segundo turno no maior colégio eleitoral capixaba, a Serra, e discute as novas composições que as Câmaras municipais da Grande Vitória terão a partir de 2025.

Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste 12º episódio, com a participação dos repórteres Tiago Alencar e Aline Nunes. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo:

