Home
>
Política
>
Orçamento do ES deve ir à votação em dezembro sem alterar emendas

Orçamento do ES deve ir à votação em dezembro sem alterar emendas

O prazo foi definido pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Parlamentares pleiteiam aumento no valor das emendas, mas governo deve mantê-lo em R$ 1 milhão por parlamentar

Maíra Mendonça

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:07

 - Atualizado há 6 anos

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Tati Beling

A proposta de orçamento do governo do Espírito Santo para  2020, que chega à casa dos R$ 19,7 bilhões, deverá ser encaminhada para votação final no plenário da Assembleia Legislativa no dia 5 de dezembro. Na semana que vem começa o prazo de dez dias para que os parlamentares apresentem emendas individuais. Elas serão analisadas pela Comissão de Finanças antes da votação final no plenário da Casa.

Recomendado para você

Prefeito de Vila Velha fez publicação nas redes sociais, após Casagrande anunciar apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Estado em 2026

'Decisão será do povo', diz Arnaldinho sobre novo governador do ES

Governador afirmou nesta quinta-feira (18), desta vez com todas as letras, que endossa o vice-governador na corrida pelo Palácio Anchieta. Veja o contexto dessa declaração e a análise da coluna

Por que Casagrande anunciou apoio a Ricardo 10 meses antes da eleição

Apoio oficial de Renato Casagrande (PSB) a Ricardo Ferraço na disputa pelo Palácio Anchieta retira chances do prefeito de Vila Velha de se tornar o candidato da base governista

'Arnaldinho é muito bem-vindo no movimento que eu lidero', diz Casagrande

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020 foi enviado à Assembleia no dia 30 de setembro. Já os prazos para o seu andamento foram definidos pela Comissão de Finanças, presidida por Euclério Sampaio (DC).

Leia mais

Imagem - O copo meio cheio do Orçamento capixaba para 2020

O copo meio cheio do Orçamento capixaba para 2020

Segurança terá orçamento maior que a Educação no ES em 2020

Governo apresenta orçamento do ES e deve prever reajuste aos servidores

Segundo ele, a apresentação das emendas de cada parlamentar poderá ser feita entre o dia 15 deste mês e 11 de novembro. Já no dia 21 de novembro, a comissão emitirá seu parecer, que será discutido pelo colegiado no dia 2 de dezembro.

EMENDAS PARLAMENTARES

Para o ano que vem, o governo prevê que cada um dos 30 deputados estaduais tenham à sua disposição o equivalente R$ 1 milhão em emendas, assim como é neste ano. Esse valor é utilizado por eles para distribuir benefícios entre seus redutos políticos, fortalecendo, assim, suas bases eleitorais. Os deputados querem que as emendas sejam de R$ 1,5 milhão para cada. 

O líder do governo na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD) classificou como "normal" o fato de os deputados pleitearem pelo aumento do valor das emendas. No entanto, enfatizou: "O governo já disse que só pode liberar R$ 1 milhão". O governo estadual foi questionado pela reportagem sobre como vai lidar com o pleito, mas não respondeu aos questionamentos. 

Leia mais

Imagem - Os sinais positivos e ainda incertos que vêm do Orçamento 2020

Os sinais positivos e ainda incertos que vêm do Orçamento 2020

Segurança terá orçamento maior que a Educação no ES em 2020

Segurança terá orçamento maior que a Educação no ES em 2020

Conforme mostrou A Gazeta, além de os deputados pleitearem o aumento no valor, também fizeram tramitar na Assembleia três Projetos de Emenda à Constituição (PEC) que buscam aumentar o poder do Legislativo sobre a execução dessas emendas.

As propostas de mudança foram apresentadas por Lorenzo Pazolini (sem partido), Marcus Mansur (PSDB) e Rafael Favatto (Patriotas). Entre os objetivos estão o de tornar a execução das emendas obrigatórias - visto que, hoje, o governo do Estado pode acelerar ou retardar a liberação desse dinheiro de acordo com o cenário político - e o de estabelecer um parâmetro para o valor das emendas, que seriam o equivalente à 0,5% da Receita Corrente Líquida (RCL) estadual.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais