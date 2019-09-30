Segurança terá orçamento maior que a Educação no ES em 2020

Sedu receberá R$ 2,35 bilhões em 2020 Crédito:

Na peça encaminhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia Legislativa , o governo estabelece R$ 2,432 bilhões para a Sesp, ou 13,84% da receita total prevista para o Estado, enquanto a Sedu terá 2,359 bilhões, o que corresponde a 13,42% da receita.

A secretaria com a maior fatia do orçamento continua sendo a de Saúde, que receberá R$ 2,711 bilhões, o equivalente a 15,43% do bolo.

Os números foram divulgados na tarde desta segunda-feira (30), pelo secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, durante o anúncio do projeto de lei orçamentária de 2020, encaminhado para votação da Assembleia.

O aumento do orçamento estadual reservado para a Secretaria de Segurança Pública, de 2019 para 2020, intensifica um fenômeno que já vem se observando há alguns anos, desde o governo anterior de Renato Casagrande (2011-2014)

Analisando os orçamentos dos últimos anos, constatamos que o tamanho da fatia da Sesp na divisão do bolo tem crescido ano após ano, desde 2014, conforme você pode conferir no gráfico abaixo:





PLANO PLURIANUAL

De acordo com os números do PPA, pela primeira vez, os gastos do governo com a área devem ultrapassar aqueles executados pela Secretaria de Educação.

SAÚDE

No PPA, o governo Casagrande estima um gasto total de cerca de R$ 74,4 bilhões de 2020 a 2023, divididos pelas várias secretarias.

Historicamente, a Sedu recebe, todo ano, um orçamento maior que o da Sesp. Até 2014, a Secretaria de Educação era a que ficava com a maior fatia. Em 2015, foi superada pela Sesa, mas até este ano vem mantendo a 2º posição, cabendo à Sesp a terceira maior fração.