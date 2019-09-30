Governo apresenta orçamento do ES e deve prever reajuste aos servidores

O governo do Estado anuncia, na tarde desta segunda-feira (30), o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2020. Nele, vai constar qual será o percentual de reajuste concedido aos servidores públicos. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da Previdência e de investimento do Estado para o próximo ano. A peça previu que o Estado teria uma receita primária de R$ 14,8 bilhões e despesa de R$ 15,5 bilhões, ou seja, um déficit de R$ 646,2 milhões.
O grupo de sindicatos de servidores públicos estaduais, que tem se reunido com o governo para pressionar as negociações salariais, pediu que seja concedido 5,5% de reajuste para repor inflação do período de abril de 2018 a julho de 2019.
ÚLTIMO AUMENTO
O último aumento concedido pelo governo foi em abril de 2018, de 5%. No dia 5 de agosto, o governador Renato Casagrande (PSB) declarou que em 2020 com certeza haverá "algum reajuste".
Em janeiro de 2019, o governo Casagrande reelaborou a peça orçamentária prevista para o ano, fazendo um corte de 2,7% - que significou R$ 493 milhões -, em relação à que havia sido prevista pelo governo Paulo Hartung (sem partido). O valor total do orçamento ficou em R$ 17,7 bilhões.