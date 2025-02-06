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Flagrante

Mulher é presa transportando 21 kg de drogas em ônibus de SP para o ES

Ela disse que receberia R$ 10 mil para trazer a droga; com a mulher foram encontrados 20,3 kg de maconha, 1 kg de skunk, e 100 g de haxixe

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 11:33

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

06 fev 2025 às 11:33
Drogas foram localizadas em ônibus que saiu de São Paulo, com destino à capital capixaba
Drogas foram localizadas em ônibus que saiu de São Paulo, com destino à capital capixaba Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante uma mulher por tráfico de drogas. Ela estava com a droga em um ônibus, que partiu de São Paulo com destino a Garanhuns, em Pernambuco, e foi interceptado por agentes em Vila Velha, no Espírito Santo. A passageira confessou que receberia R$ 10 mil para transportar os entorpecentes de São Paulo até a Rodoviária de Vitória (ES).
Durante a inspeção no bagageiro inferior do veículo, cães farejadores sinalizaram a presença de substâncias ilícitas em uma mala laranja e uma mochila preta. Como ambas estavam trancadas com cadeado, os policiais solicitaram ao motorista o controle de bagagens da empresa para identificar o proprietário. Os cães das duas corporações confirmaram a presença de drogas nos compartimentos do ônibus.
Ao abrir as bagagens, na presença da dona e do motorista, foram encontrados 20,3 kg de maconha (37 tabletes), 1 kg de skunk (2 tabletes) e 100 g de haxixe (1 tablete), totalizando mais de 21 kg de entorpecentes.
A verificação confirmou que as malas pertenciam a uma passageira, que foi identificada e questionada sobre o conteúdo. Ela admitiu que transportava drogas, foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência da Polícia Federal. 

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