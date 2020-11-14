Mulher é presa em João Neiva por divulgar conteúdo falso contra candidato

Desinformação, espalhada, principalmente, por meio de redes sociais e pelo WhatsApp, tem objetivo de influenciar as eleições Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa em João Neiva , na tarde desta sexta-feira (13), por espalhar, nas redes sociais, conteúdos falsos contra um candidato a prefeito da cidade. A prisão foi feita pela Polícia Civil, durante cumprimento de busca e apreensão autorizado pela 14ª Zona Eleitoral de Aracruz.

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, a autora das publicações usava um perfil falso no Facebook para divulgar desinformação contra um grupo político na cidade, que disputa as eleições.

Na última terça-feira (10), uma das vítimas, alvo dessas postagens, procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência relatando que estava sendo difamada nas redes sociais.

Na publicação, o usuário divulgava uma montagem com a foto de um candidato a prefeito de João Neiva com um grupo de apoiadores que, segundo a postagem, fariam parte da equipe técnica da prefeitura caso ele fosse eleito. A publicação continha a palavra "propina" associada ao nome de um empresário na cidade. Além disso, chamava um dos citados de "maconheiro".

Após a denúncia e a identificação da autora das postagens, o Ministério Público Eleitoral solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão do celular e do computador da suspeita. No pedido, a instituição afirmou que a mulher tinha como objetivo influenciar o pleito eleitoral na cidade com a divulgação de "teses falsas", além de difamar, injuriar e caluniar o candidato.

Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil foi até a casa da autora das postagens para cumprir o mandado. Ela acabou confessando o crime e foi presa em flagrante.