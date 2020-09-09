Medo da Covid-19 pode causar mais abstenções na eleição, alerta promotor do ES

A pandemia, como o próprio nome diz, é global e já causou impacto no pleito. Tanto é assim, que a eleição e todo o calendário eleitoral foi "postergado". O lado positivo é que, com a pandemia, grande parte da população aprendeu a assistir virtualmente eventos, o que antes só era possível de forma presencial. O lado negativo é que o medo coletivo poderá implicar em grande abstinência no dia das eleições. Temos também a possibilidade de novas ondas de contaminados. Em face dessa possibilidade, a Emenda Constitucional 107/2020, no § 4º do art. 1º, já autorizou, no caso em que algum município não tenha condições sanitárias que permitam a realização das eleições na data prevista, poderá aquele município ou até o Estado ter nova prorrogação das eleições, desde que a data não ultrapasse o dia 27/12/2020. Essa mudança é exceção, depende de o Congresso Nacional ser provocado pelo TSE, com pedido instruído com manifestação da autoridade sanitária nacional, após parecer de Comissão Mista, e editar um decreto legislativo mudando a data. Nosso Estado caminha para uma estabilização e esperamos que a eleição se realize na data prevista em todos os municípios do Estado, sem exceção.