Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimento nacional

Manifestantes vão às ruas de Vitória contra governo de Bolsonaro

Semelhante ao que acontece em diversas cidades do país, as manifestações cobram o impeachment do presidente, mais vacinas,  empregos e auxílio emergencial

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 16:16

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

02 out 2021 às 16:16
Protesto contra o governo de Jair Bolsonaro em Vitória no dia 2 de outubro de 2021
Protesto contra o governo de Jair Bolsonaro ocupa as ruas de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os protestos contra o governo de Jair Bolsonaro em Vitória tiveram início por volta das 14 horas deste sábado (2), com a concentração dos manifestantes em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Do campus universitário partiram, às 15 horas, em uma caminhada pelas ruas da Capital.
Com música, bandeiras de diversos partidos e movimentos e, ainda, gritando palavras de ordem, os manifestantes seguem pelas avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha e César Hilal. O destino é a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), em Santa Lúcia. Ato semelhante acontece desde cedo em dezenas de cidades pelo Brasil.
Entre os pedidos estão o impeachment de Bolsonaro, mais vacinas contra a Covid-19, empregos e ampliação do auxílio emergencial, como explicou Rita Lima, diretora do Sindibancários e da Intersindical.
“Primeiro ponto é o Fora Bolsonaro porque ele está acabando com o país. Já são mil dias de governo marcado pela carestia, mais de 14 milhões de desempregados, miséria se alastrando e a inflação crescente. Precisamos ampliar a vacinação e melhorar o auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa e não precisem ir para a rua trabalhar (em atividade e condições que oferecem risco de contaminação). Precisamos acabar com este governo e não vamos sair das ruas enquanto Bolsonaro não for posto para fora”, assinalou.
No Espírito Santo, participam do movimento PDT, PSB, PSTU, PT, PSOL, PCB, PC do B, lideranças dos movimentos negro e LGBTQIA+, centrais sindicais. A maioria dos manifestantes está usando máscara.  
O protesto se encerrou por volta das 17h20, logo após um ato em frente a Sedu, em Santa Lúcia.  O trânsito nas avenidas ficou interditado durante a manifestação.

Protesto em Vitória contra o governo Bolsonaro

Veja Também

Protesto contra Bolsonaro na avenida Paulista começa com discursos de religiosos

Moda anti-Bolsonaro tem até calças abertas na bunda e protesto fashion

Protestos em todas as capitais pedem impeachment de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Protestos Vacinas contra a Covid-19 Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados