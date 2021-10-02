Manifestantes vão às ruas de Vitória contra governo de Bolsonaro

Os protestos contra o governo de Jair Bolsonaro em Vitória tiveram início por volta das 14 horas deste sábado (2), com a concentração dos manifestantes em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Do campus universitário partiram, às 15 horas, em uma caminhada pelas ruas da Capital.
Com música, bandeiras de diversos partidos e movimentos e, ainda, gritando palavras de ordem, os manifestantes seguem pelas avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha e César Hilal. O destino é a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), em Santa Lúcia. Ato semelhante acontece desde cedo em dezenas de cidades pelo Brasil.
Entre os pedidos estão o impeachment de Bolsonaro, mais vacinas contra a Covid-19, empregos e ampliação do auxílio emergencial, como explicou Rita Lima, diretora do Sindibancários e da Intersindical.
“Primeiro ponto é o Fora Bolsonaro porque ele está acabando com o país. Já são mil dias de governo marcado pela carestia, mais de 14 milhões de desempregados, miséria se alastrando e a inflação crescente. Precisamos ampliar a vacinação e melhorar o auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa e não precisem ir para a rua trabalhar (em atividade e condições que oferecem risco de contaminação). Precisamos acabar com este governo e não vamos sair das ruas enquanto Bolsonaro não for posto para fora”, assinalou.
No Espírito Santo, participam do movimento PDT, PSB, PSTU, PT, PSOL, PCB, PC do B, lideranças dos movimentos negro e LGBTQIA+, centrais sindicais. A maioria dos manifestantes está usando máscara.
O protesto se encerrou por volta das 17h20, logo após um ato em frente a Sedu, em Santa Lúcia. O trânsito nas avenidas ficou interditado durante a manifestação.