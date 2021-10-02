Manifestantes vão às ruas de Vitória contra governo de Bolsonaro

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“Primeiro ponto é o Fora Bolsonaro porque ele está acabando com o país. Já são mil dias de governo marcado pela carestia, mais de 14 milhões de desempregados, miséria se alastrando e a inflação crescente. Precisamos ampliar a vacinação e melhorar o auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa e não precisem ir para a rua trabalhar (em atividade e condições que oferecem risco de contaminação). Precisamos acabar com este governo e não vamos sair das ruas enquanto Bolsonaro não for posto para fora”, assinalou.