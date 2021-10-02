Protesto contra Bolsonaro na avenida Paulista começa com discursos de religiosos

A manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, contra o presidente Jair Bolsonaro reúne dez carros de som na extensão entre a rua Augusta e o quarteirão do Masp. O protesto começou com falas de religiosos contra Bolsonaro por volta das 14h20 deste sábado (2).
Representantes de evangélicos, de espíritas e de zen budistas discursam em trio elétrico ao lado do Masp enquanto manifestantes ainda chegam no local.
Além do impeachment de Bolsonaro, a crise econômica pauta faixas e cartazes. Um botijão inflável de gás de cozinha exibe o preço de R$ 125 em frente ao Masp, maior ponto de concentração na avenida.
O policiamento concentra seus efetivos nas extremidades e entradas do protesto, com a presença da Polícia Militar e da Tropa de Choque.