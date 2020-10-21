João Coser: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

João Coser foi eleito prefeito de Vitória em 2004 e reeleito em 2008 em primeiro turno, permanecendo no cargo até 2012, sempre filiado ao PT. Formado em Direito, tem 64 anos. Antes disso havia sido deputado federal entre 1995 e 2002. Foi um dos membros fundadores do diretório regional do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, em 1980.