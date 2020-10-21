João Coser: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória João Coser (PT) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do ex-prefeito é a oitava da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
João Coser foi eleito prefeito de Vitória em 2004 e reeleito em 2008 em primeiro turno, permanecendo no cargo até 2012, sempre filiado ao PT. Formado em Direito, tem 64 anos. Antes disso havia sido deputado federal entre 1995 e 2002. Foi um dos membros fundadores do diretório regional do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, em 1980.
Depois que deixou a Prefeitura de Vitória, entre 2015 e 2016, foi secretário estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) no governo Paulo Hartung. Depois, deixou o cargo para voltar à presidência estadual do PT, permanecendo na função até outubro de 2019. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.