Assalto

Homem é contido por populares após roubar celular em ônibus em Vitória

Ladrão foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por roubo majorado. Ele havia sido preso oito dias antes pelo mesmo crime

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:37

Homem já havia sido contido quando agentes da Guarda de Vitória chegaram Crédito: Álvaro Guaresqui/ TV Gazeta

Um homem de 35 anos foi contido por populares após roubar um celular em um ônibus, no Centro de Vitória, no final da tarde de quarta-feira (19). O crime aconteceu quando o suspeito descia do coletivo. O ladrão foi imobilizado por populares e levado para as dependências da Polícia Rodoviária Federal em frente ao local da confusão.

“Para nossa surpresa, ele já havia sido detido oito dias atrás por delito semelhante. Mas a Guarda de Vitória vai continuar realizando o trabalho dela quantas vezes forem necessárias. A população deve continuar informando pelo Ciodes (190) para ser atendida o mais rápido possível”, pontua o inspetor Albert, da Guarda Municipal. No outro crime, ele também levou o aparelho de uma mulher em um ônibus, no bairro Bento Ferreira.

A Polícia Civil informou que na ocorrência desta quarta-feira (19) o suspeito foi conduzido pela guarda à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado, que é uma forma mais grave de roubo, prevista no Código Penal Brasileiro (artigo 157). Depois foi encaminhado ao sistema prisional.

Sobre o caso de furto anterior, a PC complementou que o bandido também foi conduzido pela guarda à delegacia, autuado e depois encarcerado. Mas não há informações de o motivo dele ter sido solto pela Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta