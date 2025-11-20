Home
Homem é contido por populares após roubar celular em ônibus em Vitória

Homem é contido por populares após roubar celular em ônibus em Vitória

Ladrão foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por roubo majorado. Ele havia sido preso oito dias antes pelo mesmo crime

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:37

Acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Homem já havia sido contido quando agentes da Guarda de Vitória chegaram Crédito: Álvaro Guaresqui/ TV Gazeta

Um homem de 35 anos foi contido por populares após roubar um celular em um ônibus, no Centro de Vitória, no final da tarde de quarta-feira (19). O crime aconteceu quando o suspeito descia do coletivo. O ladrão foi imobilizado por populares e levado para as dependências da Polícia Rodoviária Federal em frente ao local da confusão.

Ladrão foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por roubo majorado. Ele havia sido preso oito dias antes pelo mesmo crime

Homem é contido por populares após roubar celular em ônibus em Vitória

José Antônio Pimentel também deve ter a aposentadoria cassada. A condenação foi pelo crime de corrupção passiva

Conselheiro aposentado do TCES é condenado a 8 anos de prisão

Parlamentares poderão indicar até R$ 3 milhões em emendas individuais no Orçamento do Executivo estadual para o exercício financeiro de 2026

Governo do ES aumenta valor de emendas para deputados na Assembleia

“Para nossa surpresa, ele já havia sido detido oito dias atrás por delito semelhante. Mas a Guarda de Vitória vai continuar realizando o trabalho dela quantas vezes forem necessárias. A população deve continuar informando pelo Ciodes (190) para ser atendida o mais rápido possível”, pontua o inspetor Albert, da Guarda Municipal. No outro crime, ele também levou o aparelho de uma mulher em um ônibus, no bairro Bento Ferreira.

Polícia Civil informou que na ocorrência desta quarta-feira (19) o suspeito foi conduzido pela guarda à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado, que é uma forma mais grave de roubo, prevista no Código Penal Brasileiro (artigo 157). Depois foi encaminhado ao sistema prisional.

Sobre o caso de furto anterior, a PC complementou que o bandido também foi conduzido pela guarda à delegacia, autuado e depois encarcerado. Mas não há informações de o motivo dele ter sido solto pela Justiça.

