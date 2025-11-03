Suspeito de agredir e ameaçar funcionária de loja é detido em Vitória

Um homem de 44 anos foi detido após ser suspeito de agredir e até ameaçar de morte uma funcionária de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis de Itararé, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, a vítima contou que o suspeito havia chegado ao local de carro, na madrugada de domingo (2), ficou consumindo bebidas alcoólicas e assediando a funcionária. A mulher ainda relatou aos agentes que, por volta de 6h, o suspeito pediu o número dela e após a vítima negar, o homem começou a xingá-la, a empurrou e ainda ameaçou de morte, dizendo que iria pegar uma "peça" — o que seria uma arma — dentro do carro para atirar.

A vítima também contou à Guarda de Vitória que outro cliente se colocou na frente dela para o suspeito não fazer algo pior. Após toda a confusão, o homem tentou fugir com o carro, mas acabou colidindo em outro veículo, momento em que testemunhas tiraram as chaves do automóvel do suspeito, que acabou autuado por não realizar o teste do bafômetro e por estar com a carteira de habilitação suspensa.