Homem é detido após quebra-quebra em lanchonete de terminal em Vila Velha

Imagens flagraram o homem sendo colocado na viatura, na manhã desta quinta-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 30 anos foi detido após promover um quebra-quebra em uma lanchonete do Terminal de São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, uma funcionária relatou que o suspeito invadiu o local de forma agressiva e descontrolada.

Quando os policiais chegaram, os seguranças do terminal tentavam contê-lo. “O suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso proporcional da força para colocá-lo no compartimento de segurança da viatura. O homem apresentava alguns ferimentos que, segundo ele, eram decorrentes de um atropelamento sofrido minutos antes. Por causa disso, foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde permaneceu sob escolta”, detalhou a PM.