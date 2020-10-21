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Eleições 2020

Halpher Luiggi: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o engenheiro e candidato a comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 10:11

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:11

O candidato a prefeito de Vitória Halpher Luiggi (PL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança,  mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do engenheiro é a sétima da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
Halpher Luiggi (PL)
Halpher Luiggi é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Divulgação/Assessoria
Halpher é engenheiro civil de formação, especialista em logística de transportes e servidor público federal da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Nunca ocupou cargos eletivos. Já foi superintendente do DNIT no Espírito Santo em 2011, e em 2015, no governo Paulo Hartung, foi diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES). Em 2016, tornou-se diretor-executivo nacional do DNIT.
A filiação dele ao PL aconteceu em abril de 2020, e na disputa pela prefeitura, tem o ex-senador Magno Malta, que é presidente estadual do PL, como principal apoiador. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vitória

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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