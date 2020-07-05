Governo identifica primeira postagem de vídeo antigo de festa junina

Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2017 Crédito: Reprodução / Vídeo

O governo do Espírito informou ter identificado quem seria a primeira pessoa que compartilhou o vídeo antigo, em que o governador Renato Casagrande (PSB) aparece dançando em uma festa junina . A publicação foi apagada, mas a assessoria do Palácio Anchieta garantiu que foram feitos registros em imagens para comprovar a postagem no Facebook. Esses arquivos devem servir de base para a ação judicial que o governador deve mover contra o responsável pela desinformação.

O vídeo viralizou em diversas redes sociais, com mensagens que indicam a presença do governador numa festa durante a pandemia do novo coronavírus . O vídeo, contudo, é de 2017. Casagrande afirmou que processará responsáveis por divulgarem informações falsas sobre a participação dele em evento neste período. Na primeira informação, o governador disse que o vídeo era de 2019, mas, após questionamento da reportagem, o governo corrigiu o ano para 2017.

O nome da pessoa não está sendo publicado porque o governo continua apurando se há eventualmente outras publicações que podem ser consideradas anteriores a essa  que foi a primeira que o governo identificou  e porque ainda não há uma denúncia formal contra o responsável pelo perfil. A reportagem também pediu acesso à imagem da postagem, mas ainda não recebeu.

A Justiça deve ser acionada nos próximos dias pelo governador, de acordo a assessoria de imprensa do Executivo estadual.

FESTA NA REGIÃO SERRANA

Segundo informações do governo, a festividade ocorre todos os anos, em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, município da Região Serrana do Espírito Santo, sendo realizada pela família de uma vizinha do chefe do Executivo estadual. Neste ano, no entanto, em virtude da pandemia, a assessoria do governo disse que a festa não foi realizada.

É inacreditável que, mesmo diante do sofrimento de tantas famílias, algumas pessoas insistem em tentar confundir a população com notícias falsas.

A da vez é um vídeo em uma festa junina, em 2019. Vamos judicializar todas elas para que as pessoas paguem pela irresponsabilidade pic.twitter.com/caCyJGSNoL — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 4, 2020

REGISTROS DA FESTA DATAM DE 2017

O evento do qual Casagrande participou, onde o vídeo foi gravado, foi uma festa privada, na casa de amigos do governador, em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que organiza todos os anos a festa junina. Segundo ele, em 2020, por conta da pandemia, o evento não aconteceu.

"Eu sou produtor rural, moro aqui há 20 anos, sempre realizo a festa, mas esse ano não tinha condições. Nós estamos em isolamento. É uma situação muito desagradável acusarem de que estamos indo de encontro com as determinações para a Covid-19. Sou aposentado, estou no grupo de risco, não faria festa neste cenário de pandemia", afirmou Carlos Curto.

Uma das participantes da festa, Brunella Lacerda, contou à reportagem que no vídeo está inclusive um tio dela, que já faleceu. Em seu computador, ela guardava fotos do dia da festa. Nos arquivos, o registro de data do descarregamento das imagens é de junho de 2017.

Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017 Crédito: Reprodução

PROCESSOS

Na ocasião, a reportagem citou que em 100 dias (até o fim de junho) foram movidos cinco processos na Justiça comum, de maneira particular, pelo governador.