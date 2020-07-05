Casagrande diz que vai processar quem espalhou vídeo antigo de festa junina
O governador Renato Casagrande (PSB) informou que vai processar quem compartilhou o vídeo antigo em que ele aparece dançando em uma festa junina. A informação foi postada pelo governador em seu perfil no Twitter. Nas imagens, Casagrande aparece sorrindo ao participar, com outras pessoas, de uma brincadeira conhecida como "dança das cadeiras". O governador mencionou na rede social que o vídeo é antigo.
Em sua mensagem no Twitter, Casagrande disse que o vídeo seria de 2019, mas, após a publicação da matéria e questionamento da reportagem de A Gazeta sobre a data da gravação, o governo corrigiu a informação informando ser de 2017, reafirmando que não é atual.
Embora o vídeo não seja novo, algumas pessoas têm compartilhado as imagens nas redes sociais e grupos de WhatsApp insinuando que a gravação é recente e criticando que a postura de Casagrande estaria em desacordo com o momento de pandemia do novo coronavírus, quando as recomendações do governo do Estado são para que a população mantenha o isolamento social.
Na noite deste sábado (4), o governador usou a rede social para falar sobre a ação dos que "insistem em tentar confundir a cabeça da população com notícias falsas" e prometeu processar os envolvidos na propagação de notícias falsas.
O evento do qual Casagrande participou, onde o vídeo foi gravado, foi uma festa privada, na casa de amigos do governador, em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que organiza todos os anos a festa junina. Segundo ele, em 2020, por conta da pandemia, o evento não aconteceu.
"Eu sou produtor rural, moro aqui há 20 anos, sempre realizo a festa, mas esse ano não tinha condições. Nós estamos em isolamento. É uma situação muito desagradável acusarem de que estamos indo de encontro com as determinações para a Covid-19. Sou aposentado, estou no grupo de risco, não faria festa neste cenário de pandemia", afirmou Carlos Curto.
Uma das participantes da festa, Brunella Lacerda, contou à reportagem que no vídeo está inclusive um tio dela, que já faleceu. Em seu computador, ela guardava fotos do dia da festa. Nos arquivos, o registro de data do descarregamento das imagens é de junho de 2017.
PROCESSOS
No final do mês passado o governo do Estado fez uma ofensiva contra os ataques e desinformações nas redes sociais e informou que a Polícia Civil no Espírito Santo já possui um inquérito aberto para investigar disseminação de informação falsa.
Na ocasião, a reportagem citou que em 100 dias (até o fim de junho) foram movidos cinco processos na Justiça Comum, de maneira particular, pelo governador. Em todos eles, foram concedidas liminares para que os conteúdos fossem removidos das redes. Paralelamente, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também tem feito ofensivas contra os ataques que, para o governo, possam trazer prejuízo para a população.