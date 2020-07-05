Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2019 Crédito: Reprodução / Vídeo

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que vai processar quem espalhou vídeo antigo de festa junina

O governador Renato Casagrande (PSB) informou que vai processar quem compartilhou o vídeo antigo em que ele aparece dançando em uma festa junina. A informação foi postada pelo governador em seu perfil no Twitter. Nas imagens, Casagrande aparece sorrindo ao participar, com outras pessoas, de uma brincadeira conhecida como "dança das cadeiras". O governador mencionou na rede social que o vídeo é antigo.

Em sua mensagem no Twitter, Casagrande disse que o vídeo seria de 2019, mas, após a publicação da matéria e questionamento da reportagem de A Gazeta sobre a data da gravação, o governo corrigiu a informação informando ser de 2017, reafirmando que não é atual.

Embora o vídeo não seja novo, algumas pessoas têm compartilhado as imagens nas redes sociais e grupos de WhatsApp insinuando que a gravação é recente e criticando que a postura de Casagrande estaria em desacordo com o momento de pandemia do novo coronavírus , quando as recomendações do governo do Estado são para que a população mantenha o isolamento social.

Na noite deste sábado (4), o governador usou a rede social para falar sobre a ação dos que "insistem em tentar confundir a cabeça da população com notícias falsas" e prometeu processar os envolvidos na propagação de notícias falsas.

É inacreditável que, mesmo diante do sofrimento de tantas famílias, algumas pessoas insistem em tentar confundir a população com notícias falsas.

A da vez é um vídeo em uma festa junina, em 2019. Vamos judicializar todas elas para que as pessoas paguem pela irresponsabilidade pic.twitter.com/caCyJGSNoL — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 4, 2020

O evento do qual Casagrande participou, onde o vídeo foi gravado, foi uma festa privada, na casa de amigos do governador, em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que organiza todos os anos a festa junina. Segundo ele, em 2020, por conta da pandemia, o evento não aconteceu.

"Eu sou produtor rural, moro aqui há 20 anos, sempre realizo a festa, mas esse ano não tinha condições. Nós estamos em isolamento. É uma situação muito desagradável acusarem de que estamos indo de encontro com as determinações para a Covid-19. Sou aposentado, estou no grupo de risco, não faria festa neste cenário de pandemia", afirmou Carlos Curto.

Uma das participantes da festa, Brunella Lacerda, contou à reportagem que no vídeo está inclusive um tio dela, que já faleceu. Em seu computador, ela guardava fotos do dia da festa. Nos arquivos, o registro de data do descarregamento das imagens é de junho de 2017.

Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017 Crédito: Reprodução

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