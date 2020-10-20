Gandini: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do deputado estadual é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas nesta segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Gandini foi eleito vereador de Vitória em 2008, 2012 e 2016, com base eleitoral principalmente no bairro de Jardim Camburi, o mais populoso de Vitória. Tornou-se um dos principais aliados do prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), e é o candidato apoiado por ele. Foi secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória em 2017 e 2018, e desde 2019 está no cargo de deputado estadual. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.