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Eleições 2020

Fábio Louzada: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o advogado e candidato a comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 10:50

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:50

O candidato a prefeito de Vitória Fábio Louzada (MDB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança,  mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do advogado é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo:
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas em 19 de outubro e seguiram até o dia 23. A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
Fábio Louzada (MDB)
Fábio Louzada é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
O advogado Fábio Louzada, de 46 anos, fez o pedido de registro de candidatura individual à Justiça Eleitoral, tendo como vice em sua chapa o aposentado Madson Barboza (MDB). Ele é paulista, morador de Vitória desde 2001, e pós-graduado em Direito Público pela FDV. Veja o perfil completo dele aqui
Atualização em 25/10/2020: A Justiça Eleitoral negou, em decisão do dia 23 de outubro, o registro de candidatura de Fabio Louzada e do vice porque eles não tiveram os nomes aprovados em convenção partidária. O MDB de Vitória decidiu apoiar o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). Louzada, no entanto, recorre da decisão e segue em campanha. Se, com recursos, ele conseguir aparecer nas urnas e, ao final, não obtiver sucesso nos tribunais, os votos destinados a ele não serão computados.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vitória

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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