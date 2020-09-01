Evento debate inclusão da mulher na política capixaba e lugar de fala

Apesar de serem a maioria do eleitorado no Espírito Santo , as mulheres ainda estão escanteadas de espaços de poder, sub-representadas, principalmente, na política. O ciclo de debates Mais Mulheres na Política Capixaba, promovido pelo Programa Agenda Mulher, do governo estadual, vai tratar do tema a partir desta quarta-feira e até sexta (04), de forma virtual.

Os debates realizados ao longo do evento têm o objetivo de inspirar o empoderamento feminino no processo democrático, de acordo com a organização. Com um painel por dia, os assuntos abordados serão: liderança feminina e lugar de fala; inclusão da mulher na política: eleições 2020; cota de gênero nas eleições 2020; e Eleições 2020: a mulher candidata.

Entre os participantes estão a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES) Domingos Augusto Taufner e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Mediadora dos debates, a vice-presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB-ES, Wilma Chequer, afirma que o evento traz para o debate um tema muito importante, uma vez que a representatividade feminina é muito pequena e a participação das mulheres na política influencia prioridades da administração.

Tudo que é diferente traz uma nova visão. E eu não falo de diferença biológica, falo que todo mundo tem o direito a ocupar os espaços e participar. Nós, mulheres, somos maioria no eleitorado, é uma questão de justiça. Uma candidatura feminina legítima aos meus olhos não é para reforçar ideias dos homens que já ocupam esses espaços há anos, disse.

Desde a década de 90, pelo menos 30% das candidaturas para as vagas de vereador e deputado precisam ser destinadas para mulheres e, partir deste ano, as siglas deverão aplicar a mesma proporção para verbas do fundo eleitoral e presença feminina nas lideranças partidárias.

Serviço: Ciclo de debates "Mais mulheres na política capixaba"

1º Painel: Liderança Feminina e Lugar de Fala

Tema: Importância da liderança feminina nos espaços de representatividade e gestão

Jaqueline Moraes (Vice-Governadora)

Nara Borgo (Secretária de Direitos Humanos)



Samanta Nogueira (Rede Gazeta)



Mediação: Wilma Chequer (OAB/ES)



Reveja o debate realizado em 2 de setembro:

2º Painel: Inclusão da Mulher na Política: Eleições 2020

Data:03/09

Horário: 14h



Tema: Cargos para as eleições 2020. O papel da prefeita e da vereadora municipal

Domingos Augusto Taufner (TCE-ES)

Odmar Nascimento (Vice-Governadoria)



Tema: Cotas de Gênero nas eleições 2020

Dra. Marilda Silveira (ORG Transparência Eleitoral)

Mediação: Wilma Chequer (OAB/ES)



3º Painel: Eleições 2020: a mulher candidata

Data 04/09

Horário: 14h

Tema: Alternativas para efetivação da participação feminina nos partidos.

Polianna Pereira dos Santos (Associação Visibilidade Feminina)

Tema: Estratégias de financiamento e marketing das candidaturas femininas.

Luciana Nepomuceno (OAB/Federal)

Mediação: Wilma Chequer (OAB/ES)



Os debates serão transmitidos nas seguintes plataformas: